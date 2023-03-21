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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

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存股持有時間長…碰到股災是必然！ 專家「從不All in」：危機就是轉機

聯合新聞網／ 孫太
聯合報系資料照片。
聯合報系資料照片。

存股的頓悟發生於承認自己無法預判股價高低點的那一刻開始

開頭的第一句話就是孫太存股的座右銘！我會開始存股就是因為承認自己無法預判股價怎麼走，是往上走還是往下走...說真的我無法判斷，因為如果我可以判斷，我不會存股，我會開始價差投資

因為認為股價是隨機走勢，所以我們運用SOP倍數表觀察目前標的處在的「位階」，儘量在每一次出手都買在「合理」甚至「便宜」的位階，買了是否馬上會漲？我不知道，買了是否也有可能會賠錢，說真的我也不知道，我只是依據巴菲特棒球理論的精神，控管自己每一筆交易都買在「好球帶」內！

存股9年以來，其實每一年都有每一年會遭遇的困難，沒有哪一年是順順利利的，所以投資人必須了解，因為是存股，因為你會持有的時間很長，因為你會一直在股市中，所以要懂得「面對股災」，而不是選擇「逃避」，也因為如此，每一年幾乎都是在訓練自己怎麼做好「資產配置」

孫太從來不All in，因為我經歷過911的股災，看過四大期指全跌停，開盤台股全跌停的景象，那令我印象深刻！經歷過08年金融海嘯，知道槓桿開太大會斷頭的現象！經歷過新冠股災，了解美股熔斷給投資人的壓力有多大！所以我不會All in，畢竟誰能預測恐怖攻擊？雷曼會倒？病毒何時誕生？又或者是...SVB銀行48小時內說倒就倒

而孫太在存股9年也學習到，很多時候的災難恰恰也是機會，正所謂危機就是轉機，只是站在不同觀點的人看待相同的事件的結果，因此...隨時準備資金，隨時準備寒冬，隨時讓自己投資有第二備案(甚至第三、第四備案...看你資金量)，才是長久投資應該要做到的準備

最後，SVB事件是單一？還是還有連鎖效應？孫太也不知道，但相信經過2008年金融海嘯的上位者應該不會讓「相同事件」重演，畢竟，每次股災的走勢雖然大同小異，但「事件」卻很少相同。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股災 雷曼兄弟 SVB 美國矽谷銀行

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