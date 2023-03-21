快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「該買金融股或ETF？」他3年後想開店！ 網揭2關鍵：定存就好

聯合新聞網／ 綜合報導
有投資人打算在3、4年後開店，預計在這期間每月投入2.5萬元買股，目前正在考慮金融股或ETF。記者侯永全／攝影
有投資人打算在3、4年後開店，預計在這期間每月投入2.5萬元買股，目前正在考慮金融股或ETF。記者侯永全／攝影

各種不同類型的投資所面臨的風險程度不一，依照不同的需求所適合的投資也不同。有投資人打算在3、4年後開店，預計在這期間每月投入2.5萬元買股，目前正在考慮金融股ETF。但其他網友指出，3年並非長期投資，加上股市需面臨虧損風險，若以此條件建議他定存更為保險。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我的目標是三四年後要開一間店，目前還在學習累積經驗跟資金，請問這個準備期大家會推薦我把資金投進銀行股還是etf，或是還有什麼選項，能夠帶來比較多的資金成長，每個月是打算2.5萬左右的資金加入投資領域，再麻煩有經驗的人和我分享」。

其他網友則留言「你哪裡的自信三四年後投資的銀行股或ETF是正成長？」、「3年後要用你全部丟股市你腦子還好嗎？當然是銀行隨時可以領出來」、「定存吧，你知道股市會有空投的時候嗎？未來動盪你可能要錢，拿出來是賠錢的，而且你只要3、4年，有在預算內的金額不要放股市」。

還有網友建議「三四年的話我只推信用評等高的債券或債券etf」、「我是建議你要保守的可以All in 中信金，可以30%投資0050正2、40%丟中信金、30%自己操作股票，但你自己的預備金或是開店的錢不能算在裡面」。

ETF Dcard 金融股 定存

延伸閱讀

一千萬全丟0056月領5萬股息爽退休？ 達人回測：要買0050才能辦到

ETF加碼進場點在社群討論都「哀鴻遍野」時！ 達人：屢試不爽

中華電（2412）差點賣掉全換金融股！ 達人：股市崩更要持續「這樣做」

存千張00878達人：近期觀測「這檔」債券ETF！ 擁互補性、成交量大

相關新聞

存股持有時間長…碰到股災是必然！ 專家「從不All in」：危機就是轉機

會開始存股就是因為承認自己無法預判股價怎麼走，是往上走還是往下走...說真的我無法判斷，因為如果我可以判斷，我不會存股，我會開始價差投資！

中華電（2412）差點賣掉全換金融股！ 達人：股市崩更要持續「這樣做」

這樣換股操作有點追高殺低的感覺，不管是電信股還是金融股甚至是其它股票，投資股票的重點，都是必須要分散價格、分散成本，來讓投資的成本平準化，要是一次性賣掉又投入到另一檔股票，這樣成本大量集中在某一個價格，長期的風險會比較高。

「該買金融股或ETF？」他3年後想開店！ 網揭2關鍵：定存就好

各種不同類型的投資所面臨的風險程度不一，依照不同的需求所適合的投資也不同。有投資人打算在3、4年後開店，預計在這期間每月投入2.5萬元買股，目前正在考慮金融股或ETF。但其他網友指出，3年並非長期投資，加上股市需面臨虧損風險，若以此條件建議他定存更為保險。

資金流入中小型股 法人：這類股有機會呈強者恆強格局

歐美金融危機降溫，美股四大指數收漲，帶動台股大盤今（21）日稍微呈現走高，午盤前上漲76點至15,496點。法人表示，以...

燦星旅攻漲停 法人：這兩類觀光股較受惠 可採短線操作

明日將開放線上登記6,000元，觀光類股今（21）日續漲，燦星旅（2719）盤中衝至漲停板價53.3元，上漲4.8元、漲...

投資者擔憂情緒緩解 法人：優先布局台美多重資產基金

台美股市對矽谷銀行（SVB）事件反應未如預期負面，隨著美國聯準會（FED）救市政策出台下，全球市場及期貨指數隨之止跌反彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦