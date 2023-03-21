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「該買金融股或ETF？」他3年後想開店！ 網揭2關鍵：定存就好
各種不同類型的投資所面臨的風險程度不一，依照不同的需求所適合的投資也不同。有投資人打算在3、4年後開店，預計在這期間每月投入2.5萬元買股，目前正在考慮金融股或ETF。但其他網友指出，3年並非長期投資，加上股市需面臨虧損風險，若以此條件建議他定存更為保險。
一名網友在論壇Dcard發文表示，「我的目標是三四年後要開一間店，目前還在學習累積經驗跟資金，請問這個準備期大家會推薦我把資金投進銀行股還是etf，或是還有什麼選項，能夠帶來比較多的資金成長，每個月是打算2.5萬左右的資金加入投資領域，再麻煩有經驗的人和我分享」。
其他網友則留言「你哪裡的自信三四年後投資的銀行股或ETF是正成長？」、「3年後要用你全部丟股市你腦子還好嗎？當然是銀行隨時可以領出來」、「定存吧，你知道股市會有空投的時候嗎？未來動盪你可能要錢，拿出來是賠錢的，而且你只要3、4年，有在預算內的金額不要放股市」。
還有網友建議「三四年的話我只推信用評等高的債券或債券etf」、「我是建議你要保守的可以All in 中信金，可以30%投資0050正2、40%丟中信金、30%自己操作股票，但你自己的預備金或是開店的錢不能算在裡面」。
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