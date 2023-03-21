聽新聞
test
0:00 / 0:00
美金搖搖欲墜？他想換回台幣卻被勸阻 網斷言：起漲點來了
歐美金融市場陷入快速升息引動的風暴，美國銀行陸續倒閉，美聯準聯合多國央行宣布，要透過提高「互換額度」的方式來增強美元流動性供應，讓民眾與企業都能順利取得融資。有投資人擔心「美金搖搖欲墜，該換回台幣嗎？」但其他人卻紛紛反問「換回來幹嘛？反而覺得是起漲點」。
一名網友在PTT發問「該把美金換回台幣嗎？」，他表示，「我在去年12月於美金匯率為30.6時換了一筆美金去定存，而現在美金看來搖搖欲墜，好像快不行了，是不是要趁最後一次升息時換回台幣？這樣是不是比較好呢？」
但其他網友多不認同，紛紛留言「這麼亂無論發生什麼事美金都比台幣好用」、「搖搖欲墜？怎麼覺得像起漲點」、「為什麼要換回台幣，一堆人說台灣銀行要倒了耶」、「哪裡看了出搖搖欲墜？」、「換回台幣要幹嘛？」、「美金是世界通用貨幣，持有一些沒壞處」、「用的到就換，用不到這筆錢個人覺得不必換，你以後搞不好還是會再換美金投資」。
不過也有網友留言「不可能起漲點了，美元這波快到頭的，銀行各種爆炸，聯準會又開始QE了，這禮拜利率決策會議如果0碼，美金還會跌，美國這波升息應該會提早結束」、「降息，美金一定跌」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言