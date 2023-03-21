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美金搖搖欲墜？他想換回台幣卻被勸阻 網斷言：起漲點來了

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人擔心「美金搖搖欲墜，該換回台幣嗎？」美金示意圖。（路透）
投資人擔心「美金搖搖欲墜，該換回台幣嗎？」美金示意圖。（路透）

美金融市場陷入快速升息引動的風暴，美國銀行陸續倒閉，美聯準聯合多國央行宣布，要透過提高「互換額度」的方式來增強美元流動性供應，讓民眾與企業都能順利取得融資。有投資人擔心「美金搖搖欲墜，該換回台幣嗎？」但其他人卻紛紛反問「換回來幹嘛？反而覺得是起漲點」。

一名網友在PTT發問「該把美金換回台幣嗎？」，他表示，「我在去年12月於美金匯率為30.6時換了一筆美金去定存，而現在美金看來搖搖欲墜，好像快不行了，是不是要趁最後一次升息時換回台幣？這樣是不是比較好呢？」

但其他網友多不認同，紛紛留言「這麼亂無論發生什麼事美金都比台幣好用」、「搖搖欲墜？怎麼覺得像起漲點」、「為什麼要換回台幣，一堆人說台灣銀行要倒了耶」、「哪裡看了出搖搖欲墜？」、「換回台幣要幹嘛？」、「美金是世界通用貨幣，持有一些沒壞處」、「用的到就換，用不到這筆錢個人覺得不必換，你以後搞不好還是會再換美金投資」。

不過也有網友留言「不可能起漲點了，美元這波快到頭的，銀行各種爆炸，聯準會又開始QE了，這禮拜利率決策會議如果0碼，美金還會跌，美國這波升息應該會提早結束」、「降息，美金一定跌」。

美金 台幣 PTT

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