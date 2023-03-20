定期定額遇到「長期鈍化」怎麼辦？ 她提供2解法：不要管它

定期定額投資，遇到「長期鈍化」就GG了嗎？

來看理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享的2個解法！

以下為影音內容：

利用全市場型的ETF+定期定額來進行投資，這是相對簡單且無腦的「被動投資」方式；不用看股票、不用看盤、不用懂財報，只要持之以恆的投入，就能賺到市場合理的報酬。

提到定期定額，那一定要知道「平均成本法」背後，需要搭配2大投資觀念：「長期投資」和「下跌不停扣」，雖然不會買到最便宜，但也不用擔心買貴了。

不過，提到定期定額法，就會有人提醒「長期鈍化」這樣的風險？以下就來解答：

什麼是長期鈍化？

前面有說定期定額是平均成本法：「定期」代表固定的週期，「定額」代表固定投入的金額，當投資標的上漲時，能買到的股數就會減少；標的下跌時，買到的股數會增加，讓買進的成本趨向平均值。

執行定期定額，資金是一筆一筆的投入，前面的錢對平均成本有很大的影響力，但隨著時間推移，例如到了第100期，1000元只佔總資產10萬元的1％，這時標的股價大跌或大漲，對平均成本的影響都很有限。

如果把平均成本比喻成波浪，前期的高低起伏可能很強烈，定期定額時間越久，波浪就會越平靜，鈍化是必然的現象。

長期鈍化2解決方法

1.加碼和停利

意思是當股價在低點就加碼資金，買更多的單位加強攤平效果，而股價在高檔時就減少扣款，甚至執行停利賣出部位，這樣就能有效減緩鈍化。

這招會涉及高點低點的判斷，其實不太容易，而獲利了結作法也可能讓不少資金閒置，影響整體報酬率。

2.不要管鈍化

前提是一定要慎選定期定額的標的，因為長期趨勢向下怎麼扣都不會賺錢。

貫徹被動投資，注意分散性，持續有紀律地參與，目標是賺市場合理的報酬，回頭看台灣加權指數或美國S&P500就知道，把時間拉長到10、20、30年就會發現，股市長期的趨勢是持續上漲的，鈍化只是心理作用，不要去管它。

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