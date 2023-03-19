SVB倒閉、市場人心惶惶 投資老手：選高現金殖利率股進可攻、退可守

摘要 1.矽谷銀行倒閉事件影響較大，但全球金融體質已經經過疫情、中美對抗、俄烏戰爭洗禮，加上Fed勢必要介入，預計影響有限。 2.投資市場第二季可能陷入整理打底期，建議細心選股，如高現金殖利率股，以及能源、電動車、AI相關概念股，及前景不受影響的觀光餐飲產業，都是好選擇。 3.金融市場本是一直處在多變狀態，保持風險意識、做好準備非常重要。當大家樂觀之際，謹慎小心減碼；當大家悲觀之際，勇於加碼，正是許多投資贏家的心法。

就在市場風平浪靜之際，國際金融圈旋即爆發美國3家銀行（編按：Silvergate、矽谷銀行、Signature Bank）相繼倒閉。雖起因於比特幣事件，但由於矽谷銀行主要服務科技新創企業，影響所及實在不可小覷。股市又正逢第一季漲幅過大的修正時機，給予空頭進場契機，各項指數大幅下滑，讓投資人陷入一片恐慌。

即將進入第二季，該如何看待詭譎多變的市場？

金融市場本是一直處在多變狀態，難有太平盛世、萬里無雲。因此，隨時保持風險意識、做好準備非常重要。保留操作彈性、預留子彈，都是基本動作。所以，當大家樂觀之際，謹慎小心減碼；當大家悲觀之際，不懼於勇於加碼，正是許多投資贏家的心法。

我判斷SVB這件事的影響效果不小。過去聯準會（Fed）的長期貨幣寬鬆政策，以及零利率也是主因，加上矽谷銀行短債長投，導致現金不足，一時之間無法應付擠兌才導致破產。對創投、創新公司而言，影響較為巨大。

但全球金融體質經過這幾年的疫情、中美對抗、俄烏戰爭洗禮，已非吳下阿蒙了，我預料影響應是有限。再者，聯準會必須出來處理，只要別造成連鎖效應，應該可以被控制。但是餘波盪漾就再所難免了。

投資市場在第二季，可能陷入整理打底，才會重新啟動。所以大盤修正之際，可以好整以暇的細心選股，不必躁動。尤其，半導體產業已經調整一段時日了，除非美國對中國祭出的相關制裁更加嚴厲，否則我認為影響的底線已經慢慢顯現。

當市場渾沌不明之時，高現金殖利率股票就是首選，進可攻退可守。再來看類別，能源、電動車、AI相關的概念股也是好選擇。還有觀光、旅遊、餐飲、航空等，屬於前景不受影響的產業。

在追逐目標的過程中，保持努力、但也不過於強求，其餘交予自然運作。套用到投資也一樣，心態調整好，勝率就會提高。

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