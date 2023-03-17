「5撇步」看財經新聞…內容比標題重要！ 專家：市場表現才是重點

別只看標題 5撇步讀新聞

由於美國銀行SI及SVB爆雷之後，上個週末看著FB、PTT都在討論「金融風暴要來了」？甚至擠兌恐慌也在投資人之間蔓延；結果今天台股開低低走高高，相信大家都很聰明，沒有被狼來了騙到。

但這不代表我認為事情已告一段落，但老牛自己是先採以不變應萬變，先讓「子彈飛一會兒」再說吧！

前陣子與大家分享過「股市4大分析」面向，其中消息面的媒體就算是其中之一。今天我們就與夥伴來談談，該如何看懂財經媒體？

台灣財經媒體發展非常熱絡，這20多年來，除了傳統的報章雜誌媒體，透過網路許多自媒體也相當發達，可謂是百家爭鳴，讓投資人看得眼花撩亂。我自己也是時常觀看《非凡財經》、《錢線百分百》、《工商時報》...等新聞媒體。

但夥伴們首先要理解到，能上到財經媒體的資料，肯定不是第一手消息！也就是當事實發生後，才會被寫成新聞文章發表。倘若把財經媒體的消息當作操作的憑藉，恐怕會吃上大虧。

媒體素養能力很重要

前陣子我才收到粉絲的私訊，問我「OO股票買了怎麼沒漲」，我問OO公司是什麼，你為什麼而買，結果才知道又是看新聞買股票的真實案例。

傳統上訊息傳播可分為「生產者」、「傳播者」及「接收者」。財金新聞傳播自然也相同，當財經事件發生後，比方說財報發布、股市漲跌，藉由生產者（媒體工作者），撰寫成文章/影音；再藉由傳播媒介，無論是傳統報章雜誌或是網路傳播，最後傳遞到受眾（接收者）的手上。

而身為受眾的我們，看到新聞文章要具備一定判斷能力，不可無腦照單全收；所以主動探究內容、多元思考、反思批判，也都不可缺少。

財經新聞的5重點

1.內文比標題重要

現在的文章，為了吸引聽眾，都會想辦法在標題塞入聳動、誇大、疑問性質的文字，稱為「標題殺人法」。這種現在早就存在許多年，這幾年甚至出現誤導性的標題，大家或許也見怪不怪。但相對於標題，內文重要性實在重要太多。舉個例子，營收是判斷一間公司營運好壞的重要指標，但是標題說營收增加，到底是年營收增加，還是季、月營收增加，增加基期又是如何，這都要仔細看內文才會知道。

2.各種預期的準度和差異

預期不一定準：新聞中提到「公司預期」、「法人預期」、「市場預期」、分析師預期，可以做為參考，通常這些預期有所差異或是互相牴觸，那你該相信誰的呢？

大部分的情況下，以公司發布的消息為準，其它來源只是「僅供參考」，當出現差異比較大的情況，那就要仔細探究差異脈絡是如何？從不同角度切入才會出現這種情形？

3.不要單看結論

如果把閱讀重點都擺在結論，永遠比市場慢上一大步。所以重點應該放在新聞內的推論方式和資料來源，你才會吸收到更多相關的知識，也會逐漸擴充你對財經資訊來源的掌握程度。

例如提到與航運相關的運價、或者是BDI指數、甚至是美國利率走勢圖，老牛在提到這些數據的時候，常會附上資料數據來源，供夥伴們參考。

4.市場表現才是重點

近年來消息面當道，也就是媒體消息放出來之後，總會帶起一波漲勢，別忘了其中少不了主力及當沖客的影子，所以記得與它們同進退，別傻傻地變成套牢韭菜。

不管新聞媒體的內容如何吹捧，終究要回到營運獲利表現，當媒體上說的數據與營運表現發生差異。比如說媒體說著有「大單急單來臨，後勢營收看漲」，結果後續幾個月營收平平的情形，已經多到不勝枚舉了。

5.名詞認知及資料正確性

現在google非常方便，還多了chatGPT可以玩。但老牛說真的，一般投資人除了要懂得基本財金名詞外，要記得保持查閱正確性的習慣。特別是台灣許多產業和國外連動；如果有外文閱讀能力，也可以試著閱讀一些外國專業文章，多學習新知總是令人開心的。

老牛總結

關注投資的人多少都會閱讀財經新聞，像老牛自己是每天都會看看發生什麼大事。不只是培養自己對市場和產業認知，特別是了解所投資的公司。但每天上百篇財經新聞，絕對一篇篇看不完。

各種金融名詞和產業專有知識，都需要花腦筋吸收，思考絕對比閱讀來得更重要。與其花大筆時間隨意閱讀那些描述、回顧型的財經新聞，所以老牛建議倒不如找出專業分析財務報表的專業文章更為重要囉！

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