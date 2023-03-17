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母女大聊買股戰績！小學生贏到發豪語：能幫爸爸換車

聯合新聞網／ 綜合報導
作家謝立聖遇到一對母女，小女孩身穿小學制服，母女兩人正聊著「買股戰績」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
作家謝立聖遇到一對母女，小女孩身穿小學制服，母女兩人正聊著「買股戰績」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

投資不是件容易的事，必須依靠多次的經驗累積，才能有效提高報酬並降低風險。作家謝立聖近日遇到一對母女，小女孩身穿小學制服，兩人正大聊「買股戰績」，身為小學生的女孩竟然已經玩到可以「幫爸爸換台電車」，媽媽則打算捐出部分收益。

謝立聖在臉書粉專「謝立聖插畫」發文表示，「去吃飯的時候，隔壁桌是一位媽媽帶著穿著小學制服的女兒在用餐，而女兒正在跟媽媽聊股票的走勢，女兒是真的有開帳戶在操盤，媽媽也有，兩人在討論最近趨勢和彼此戰績，女兒最近可以幫爸爸換台電車沒問題，媽媽則把賺到的要分一部分捐出去」。

謝立聖表示，「股票的部分我完全聽不懂，但感覺這樣跟家人一起討論戰術的感覺好棒。就像爸爸跟你一起玩Ps5或switch大亂鬥，兩人組隊一起討論如何戰勝對方一樣」。

其他網友則留言「我存ETF，我媽只會說不要亂投資」、「小朋友在11歲之前，資訊統合的能耐是最強的，所以這種有點複雜的東西，讓他們理解，很容易內化成她的戰力」、「我們家人一起討論的只有要吃什麼、要喝什麼」、「家底厚的人們真的是過著很不一樣的生活」、「其實還滿多的，現在年輕人都蠻厲害的，我公司一個學弟還沒畢業就開始存股了」。

小學 ETF 股票

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