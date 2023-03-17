新手存款20萬不敢進場 網見心態籲先嘗試「這投資」

新手小白進入股市前心態總會較為保守，擔心投資不利虧損。一名即將畢業的大學生已存款20餘萬元，正打算投資股市，由於擔心虧損，因此遲遲無法決定投資標的。其他網友則直言，若是「害怕虧損」那並不適合投資，建議「定期定額ETF」，也有人透露自己第一次投資是選擇元大台灣50（0050），後來又加買富邦台50（006208）。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我目前大四即將畢業，資產算上自己高中大學一路打工省吃儉用存來的錢，一共有20多萬左右，想要開始踏入投資股票的市場，看板上每次的請益文，都會有板友回說學了這些，但要進場才知道困難，害得我自己都有點卻步，不知道何時才該開始投資，想問問各位當初是如何判斷自己可以開始買進自己的第一支股票？」

其他網友則留言「模擬再厲害，真金白銀丟進去，你的心態就不同了」、「先丟小錢實戰，全部虧掉妳也能承受的那種，現在很多券商100元就能買，如果100元都會怕的話，建議定存就好」、「保守一點可以先從大型ETF切入，買進ETF，例如0050、006208等等，認識裡面成份股各自的產業內容和它們的所偏重財務資訊等等」。

還有網友留言「定期定額ETF才適合妳」、「00692是你的好選擇」、「等到你不會『實在很擔心虧損』再開始吧」、「20萬中18萬留著當預備金，然後剩下兩萬來投資，一萬分成12份，每月定期定額0050、VT那類的市値型ETF，剩下最後一萬，自己去試不同的策略」、「剛開始不懂的時候我是選0050，後來比較了解之後我轉006208」。