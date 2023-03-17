小資買大盤、本厚高股息？網曝本金少這樣買：最快翻資產

投資方式很多，投資人可依靠自己的需求選擇不一樣的風險或利潤的投資方法。有網友好奇詢問，小資族投資是否應該選擇存富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、富邦公司治理（00692）這類型年化報酬高的ETF，高股息則是適合資本雄厚的人。其他網友則建議「增加本業收入、提高ETF的投資金額，且不要分散配置，本金少就單純投入市值型ETF，小資買大盤股息再投入能堅持基本上是最快翻資產」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「如果是小資慢慢存，是不是先選006208 0050 00692這類型年化報酬高的ETF比較快翻資產？高股息是不是比較適合本厚的人，領息才有感？有買元大高股息（0056）持有約3、4年，但經歷去年的空頭，居然一下子又掉回比均價更低的股價，領息一年也才領幾千元也不夠負擔生活費，覺得這速度真的蠻慢的，可是能投入的本金就是有限」。

其他網友則留言「我認為是尤其是妳還有固定的收入，應該思考的是怎麼壯大自己的本業收入 提高006208、0050或是00692的投資金額，擇一投入不要太多支，真要分散建議配置美股或不配息的英股」、「真正獲利較多的會是年化報酬高的標的，本金少就單純投入市值型ETF，時間複利+資本利得，股息不是重點，如果不配更好，0056如果沒有需要用錢你可以留著改買006208，或是兩者都買」。

還有網友認為「資金雄厚的更推薦買債，如果不買直債，買殖利率不錯的公司債，甚至美國公債，穩定收息00696B、679B、公司債BBB級也都行，00740b、725b都有到6%，AAA級可能沒那麼高，但比BBB風險再小一點，有些還月月配，小資買大盤股息再投入能堅持基本上是最快翻資產」。