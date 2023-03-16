金融股跌很兇該買了？網嫌「不夠低」籲見1訊號再加碼
台股15日開高，長榮高配股股價開高，但翻黑收盤，航運股也翻黑，金融股午盤後也翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在15,387.59點，上漲27.17點，成交量2,428.61億元。有網友詢問「金融股最近跌很兇，該買了嗎？」不過其他人都認為「還不夠低」，建議分批買進，或是等到美國加息結束再買進。
一名網友在論壇Dcard發文詢問「金融股最近跌很兇，該買了嗎？」他表示，「最近國外金融業開始有銀行倒閉，台股金融股也變得很弱，想問存金融股的存股族是不是該加碼了？還是會看到什麼訊號才會用力加碼？」
其他網友則留言「歐美跌的真的很多，台股感覺還不夠多」、「還不夠低啦，金融股現在都不知道高幾點的，分批買進來唄」、「至少等到美國加息結束後再買，中間會有誰還撐不住不知道」。
還有網友留言「沒到底，但慢慢撿」、「到月K底部就可以買了，金融股買夠低加領股息勝率依舊很高」、「有跌很兇嗎？兆豐25以下收」、「我看到新產，你可以研究一下他的成交量」。
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