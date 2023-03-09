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經典賽／首場突破僵局 義大利壓制古巴奪首勝

陽明海運超高殖利率30%「聽起來好猛」 苦主：去年被騙過一次了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為陽明海運貨櫃輪。圖／聯合報系資料照
圖為陽明海運貨櫃輪。圖／聯合報系資料照

陽明海運今（9）日宣布配發現金股利20元，收盤67元，殖利率衝上30%，不少網友驚呼「聽起來好猛」、「香噴噴」。不過，有不少股友認為搶反彈就好，甚至有苦主說去年參加除息仍未填息，「被騙過一次了」。

陽明（2609）召開第382次董事會通過111年度財務報告，陽明海運111年合併營收為3,759億元，稅後淨利為1,806億元，稅後EPS 51.71元，全年營業績效與獲利均創歷史新高，考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運，本年度維持配發現金股利20元。

陽明海運表示，去年貨櫃航運市場整體需求強勁，平均運價維持高檔，全年度營業表現亮眼。但自同年度第四季以來，受到通膨及高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁，運價連續下跌，到今年運價及指數已經跌回起漲點。

PTT網友驚呼「台股殖利率王來惹」、「30%的殖利率聽起來好猛」、「本益比很低，後勢看漲！」

但更多人認為，「配完（股價）47元，今年可能虧錢或賺不到2元，哪裡香」、「不只庫藏股沒做到，股利還只發20元，真的不如長榮」、「韭菜100%會被拐進來參加」、「除完再買進都比現在買來的好」、「去年被騙過一次了」、「股息要課稅價差不用課稅，就算會填我也不買」。

陽明海運 殖利率 PTT 股利

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