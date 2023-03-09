天上飛的地上跑的都有它 100元的鴻海可以進場嗎？

摘要 1.房地產遇到打房政策壓制，只適合自住，不適合投機或投資。 2.餐飲、旅遊、航空股，受惠於報復性反彈，依然有激情可期。6檔標的可多留意。 3.百元鴻海股該不該買？由於鴻海業務繁雜，獲利不易凸顯，需要時間等待股價爆發。可以買進，但建議先選擇其他標的。

近期物價上漲、商品缺貨的情況慢慢浮上檯面，讓老百姓的感受特別深。其實前幾年歐洲、美國民眾老早飽受通膨之苦，台灣只是延後反應而已。 這讓投資理財更顯得重要，無論是股票、基金或房地產，依然是人們不得不的選項。

首先，由於中國陸續開放，一旦全球的經濟火車頭啟動，各方面的需求成長將指日可待。美元近期強力反彈也只是末升段*。

編按：指股價在將進入下跌趨勢的初期，通常是上漲趨勢的最後一段，也就是俗稱的「多頭末升段」。

因此相較於2022年的基期，2023年的股市可望有所表現。債市也是如此，因為利率快要到頂。房地產前幾年漲幅大，一遇到打房政策壓制，反而只適合自住，不適合投機或投資。因此買入的價格高低是最重要的考量因素，房產地點在哪裡、能否保值也是重要關鍵。

前面多次提到的餐飲、旅遊、航空股，受惠於報復性反彈，依然餘波盪漾，仍有激情可期。像是：長榮航空、瓦城、晶華、漢來美食、雄獅、雲品等，是值得留意的標的。

高科技股更是處處有機會，金融業也不惶多讓，至於傳產業則是好壞參半。

近期話題很多的鴻海，目前股價落在百元附近。客觀來說，由於鴻海業務龐大且繁雜，獲利不易凸顯。即使看好電動車布局，也無法視其為可能大幅成長的獲利來源；來自蘋果的訂單雖多，但也面臨不少新的競爭者，甚至會受到「美國製造」的影響，獲利率要再拉升很辛苦。我認為可以買進，但是股價能否爆發，需要時間等待。如果有其他選擇，不建議放太多注意力。

整體而言，積極投資仍然是主流。我認為現在的市場環境不能太過於保守，因為薪資漲幅不大、市況也不好，基金、股票還是很好的選項。

如果這幾年手上資金更寬裕，只要還有餘裕，就該冒點風險、勇敢投入吧！

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