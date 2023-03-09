快訊

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

澤倫斯基邀訪烏克蘭 麥卡錫速拒絕：沒有空白支票明白嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天上飛的地上跑的都有它 100元的鴻海可以進場嗎？

商業周刊／ 撰文者：老馬
鴻海在內的科技製造商紛紛轉向電動車市場，以彌補消費電子產品持續放緩的影響。歐新社
鴻海在內的科技製造商紛紛轉向電動車市場，以彌補消費電子產品持續放緩的影響。歐新社

摘要

1.房地產遇到打房政策壓制，只適合自住，不適合投機或投資。

2.餐飲、旅遊、航空股，受惠於報復性反彈，依然有激情可期。6檔標的可多留意。

3.百元鴻海股該不該買？由於鴻海業務繁雜，獲利不易凸顯，需要時間等待股價爆發。可以買進，但建議先選擇其他標的。

近期物價上漲、商品缺貨的情況慢慢浮上檯面，讓老百姓的感受特別深。其實前幾年歐洲、美國民眾老早飽受通膨之苦，台灣只是延後反應而已。 這讓投資理財更顯得重要，無論是股票、基金或房地產，依然是人們不得不的選項。

首先，由於中國陸續開放，一旦全球的經濟火車頭啟動，各方面的需求成長將指日可待。美元近期強力反彈也只是末升段*。

編按：指股價在將進入下跌趨勢的初期，通常是上漲趨勢的最後一段，也就是俗稱的「多頭末升段」。

因此相較於2022年的基期，2023年的股市可望有所表現。債市也是如此，因為利率快要到頂。房地產前幾年漲幅大，一遇到打房政策壓制，反而只適合自住，不適合投機或投資。因此買入的價格高低是最重要的考量因素，房產地點在哪裡、能否保值也是重要關鍵。

前面多次提到的餐飲、旅遊、航空股，受惠於報復性反彈，依然餘波盪漾，仍有激情可期。像是：長榮航空、瓦城、晶華、漢來美食、雄獅、雲品等，是值得留意的標的。

科技股更是處處有機會，金融業也不惶多讓，至於傳產業則是好壞參半。

近期話題很多的鴻海，目前股價落在百元附近。客觀來說，由於鴻海業務龐大且繁雜，獲利不易凸顯。即使看好電動車布局，也無法視其為可能大幅成長的獲利來源；來自蘋果的訂單雖多，但也面臨不少新的競爭者，甚至會受到「美國製造」的影響，獲利率要再拉升很辛苦。我認為可以買進，但是股價能否爆發，需要時間等待。如果有其他選擇，不建議放太多注意力。

整體而言，積極投資仍然是主流。我認為現在的市場環境不能太過於保守，因為薪資漲幅不大、市況也不好，基金、股票還是很好的選項。

如果這幾年手上資金更寬裕，只要還有餘裕，就該冒點風險、勇敢投入吧！

【延伸閱讀】
·追過0056！台股高股息ETF人氣王，變成這一檔
·勞保破產倒數⋯精算時程應縮短
·留住人才，不是告訴他公司有多好⋯而是告訴他「有天你會離開我」
·台積電宣布今年招6千人！高雄新廠徵才成焦點

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

鴻海 電動車 科技股

延伸閱讀

電動車當紅推升鴻海飆3個月新高 這檔「隱藏版」更值得留意

相關新聞

美股重挫台股卻抗跌？網曝2關鍵原因 反唱衰：過不了下個月

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在國會的鷹派發言引發市場疑慮，美股道瓊重挫574點。台股8日終場跌39.69點，收1,5818.2點。有網友好奇「台股抗跌是什麼原因？」其他人則解釋「因為散戶看空、大戶看多啊」，但也有人直言抗跌只是暫時的。

不美金定存了…他想All in台灣50正2！ 網1原因狂勸退

投資種類非常多樣，投資人可以根據自身需求選擇不同風險或報酬率的項目。有網友正在考慮將到期的美金定存換回台幣All in元大台灣50正2。不過其他人都建議他「繼續定存」，直言「還會升息，幹嘛不存？」

天上飛的地上跑的都有它 100元的鴻海可以進場嗎？

近期物價上漲、商品缺貨的情況慢慢浮上檯面，讓老百姓的感受特別深。其實前幾年歐洲、美國民眾老早飽受通膨之苦，台灣只是延後反應而已。 這讓投資理財更顯得重要...

金融股、高股息市值型ETF、三年績效PK！ 專家：「它」報酬率並沒有很高

不只高息型ETF，存股族對於金融股的熱度始終不減，但金融股的報酬率很大可能也會落後市值型ETF。

星宇將漲到150元？他預言：張國煒2年內成台灣首富！網噓爆勸別做夢

興櫃股近期受到矚目，星宇航空（2646）股價劇烈震盪。有網友認為，8到18個月內星宇航空股價必會漲到150元，星宇航空董事長張國煒的身價將超過3600億元，直呼「張國煒兩年內將成為台灣首富」。一番言論卻被其他人噓爆狠酸「整天都在做夢」。

勞退該自提6％嗎…誰適合？ 他強烈建議「不要」：報酬率低的很可笑！

在意你的資產運用效率，長期而言純純會建議不要自提，而是應該將錢錢放到指數型ETF，30年後報酬率會差到374％！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦