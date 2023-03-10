他喊「遠東新（1402）韭菜該逃了！」 網卻續抱：跌破28元拚命買

遠東新世紀（1402）8日下午召開重大訊息記者會，擬辦理現金增資6,000萬美元（約合新台幣18.42億元），遠東新董事會決議通過。PTT網友討論該標的，並預言「如果營收再沒起色，股價估計會跌破30元」，不少人都認為，跌破28元就可加碼進場「拼命買」。

遠東新世紀（1402）因應遠東聯石化（揚州）（以下簡稱FUPY）擴產、減碳等資本支出案與充實營運資金，擬辦理現金增資6,000萬美元（約合新台幣18.42億元），遠東新董事會決議通過，依持股比例透過PET Far Easter（Holding）Limited（以下簡稱PETH）間接增資FUPY 2,652萬美元（約合新台幣8.14億元）。

有網友在PTT發文表示「遠東新（1402）韭菜該逃了」，並表示，「過往股價就是設定27可進，去年29.1進後領了1.5股息，29.1進價位很合理，一路往上 原本前三季eps很猛，原本預期eps會往上，股息會增加，結果第四季吃屎，才配1.35，已逃，出在31.8，1月營收照樣吃屎，如果營收再沒起色，估計會跌破30」。

其他網友則留言「你丟我撿」、「續抱等2字頭加碼」、「徐旭東還活著幹嘛賣」、「這支就是擺著領股利的」、「越低越買，最好跌到25」、「這支今年股利差，當存股而已，不會有除權息行情」、「現在賣才是韭菜」。

不少網友都認為股價28元會是一個較佳的進場時機，紛紛留言「這支就是要28以下再買啊」、「等回28加碼」、「破30就是好進場點」、「等破30」、「28以下拚命買」。