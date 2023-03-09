金融股、高股息市值型ETF、三年績效PK！ 專家：「它」報酬率並沒有很高
不少版友們對於市值型與高息型ETF，依舊不知該如何挑選。尤其2022年才加入存股行列的版友，始終認為高息型優於市值型。2022年因為美國開始回收資金，股債都陷入空頭，導致高息型表現確實優於市值型，也讓很多版友存有高息型報酬率較高的假象。事實上，長期而言，市值型必然優於高息型。
不只高息型ETF，存股族對於金融股的熱度始終不減，但金融股的報酬率很大可能也會落後市值型ETF。
2020年3月20日，新冠肺炎疫情恐慌達到頂點，大盤跌至9234.09，非常多股票跌停，相信股民們印象深刻。隨後美國開啟無限量化寬鬆，全球股市一路歡騰狂漲；2022年美國開始回收資金，少了熱錢追捧，股市開始下滑，到了今年股市終於回穩。過去3年，資本市場波濤洶湧，起伏之大確實罕見。
2020年3月20日至昨天（20023/3/7）為止，高息型ETF、市值型ETF、加權指數、金融股、台積電的含息報酬率表現如何？讓數字說話：
標的／報酬率
台積電（2330）：107.8%
00850：88.5%
00692：82.3%
0050：76.9%
加權指數：71.7%
00646： 71.2%
00662：69.7%
0055：67.7%
00730：61.7%
0056：45.5%
兆豐金（2886）：36.2%
00878：31.5%
（00878於2020年7月上市）
從結果得知，高息型（00730、0056、00878）報酬率墊底，遠遠落後；市值型（0050）與ESG型（00692、00850）則是領先大盤。萬千股民寵愛的兆豐金，報酬率差強人意，甚至落後一籃子金融股的0055。美股市值型的00646、00662，表現也不錯。
幾個結論
1. 長期投資，市值型或ESG型ETF會優於高息型。若距離退休還很久（例如10年以上），有足夠時間讓複利發揮作用，應著重配置市值型或ESG型。
2. 高息型著重現金流，加以波動幅度較小，適合即將離開職場或已退休人士。
3. 金融股深受廣大投資人青睞，實際上報酬率並沒有很高。
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