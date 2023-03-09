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星宇將漲到150元？他預言：張國煒2年內成台灣首富！網噓爆勸別做夢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為星宇董事長張國煒將成為台灣首富。記者季相儒／攝影
網友認為星宇董事長張國煒將成為台灣首富。記者季相儒／攝影

興櫃股近期受到矚目，星宇航空（2646）股價劇烈震盪。有網友認為，8到18個月內星宇航空股價必會漲到150元，星宇航空董事長張國煒的身價將超過3600億元，直呼「張國煒兩年內將成為台灣首富」。一番言論卻被其他人噓爆狠酸「整天都在做夢」。

一名網友在論壇Dcard發文表示「張國煒兩年內將成為台灣首富」，他進一步指出，「當星宇航空股價來到150塊後，張國煒身價將會有3600億台幣，這個月張國煒又買進4萬張股票，共有170萬張股票持股。

等到今年16架飛機完成交機，星宇航空將掌握柬埔寨經台灣轉日本、韓國、美國等國家的過境航班。待油價下跌，星宇航空毛利將急速上升，預計在8到18個月內股價必定會超過150元，張國煒兩年內就會成會台灣首富，也是台灣有史以來最有錢的航運老闆」。

然後其他網友都不認同他的論點，紛紛留言「星宇航空資本額181億，相對太高了，150很拼喔，之後沒意外會拼上市櫃，股本會被稀釋，除非股民殺紅眼，不然不看好」、「整天在做夢」、「航空業是運輸業又不是暴利產業，而且也不像長榮疫情載很多貨不載人，隨便你拉價」。

還有網友酸他「大哥，不要胡思亂想，再怎樣也絕對不可能150好嗎」、「醒醒」、「就算當上首富也不會幫你訂腿庫飯」、「要賭嗎？我們賭150萬就好了，不會到150」。

Dcard 張國煒 星宇航空

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