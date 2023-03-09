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美股重挫台股卻抗跌？網曝2關鍵原因 反唱衰：過不了下個月

聯合新聞網／ 綜合報導
Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。圖為道瓊工業平均指數下跌574.98點，收盤3萬2856.46點。路透
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美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在國會的鷹派發言引發市場疑慮，美股道瓊重挫574點。台股8日終場跌39.69點，收1,5818.2點。有網友好奇「台股抗跌是什麼原因？」其他人則解釋「因為散戶看空、大戶看多啊」，但也有人直言抗跌只是暫時的。

聯準會（Fed）主席鮑爾釋出擴大升息幅度訊息，美股下跌連帶影響台股8日開低，以15,819點開盤之後一度跌至15,740點，一路劇烈震盪至收盤前小幅拉回至15,818.20收盤，下跌39.69點、跌幅0.25%，8日OTC指數再度上揚至211.83點、漲幅0.33%。投顧法人表示，台股下跌幅度比預期還少，只要OTC指數表現不弱，台股還是有機會走強。

有網友PTT發問「台股今天（3/8）又抗跌是什麼原因？」他表示，「本來看美股全面下殺多蛙守夜，結果今天台股最低點不過才跌110、120就V回，是台股體質好，還是國安基金護盤有功，還是散戶大量進場在接了？真的看不懂台股」。

其他網友則留言「因為賣得比買的積極」、「我也看不懂，只能低買高賣」、「韭空一直提供燃料」、「因為散戶都知道，藍燈就是全力買，不用肖想藍燈會跌」、「因為散戶看空」、「其實去年4月之前也是這樣，不過後來就出事」、「你不賣、我不賣，就不會跌」。

不過也有網友不以為然的留言「結算前很難大跌」、「才月初」、「一天不一樣不用特別分析，十天不一樣就值得分析」、「別太在意，過不了下個月的」、「反著看啊，你第一天進股市？」、「基金4月才退」、「一直找原因就等賠錢吧！沒看到散戶看空大戶看多嗎？等反轉再來說」。

台股 美股 鮑爾 Fed 聯準會 PTT

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