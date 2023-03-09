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不美金定存了…他想All in台灣50正2！ 網1原因狂勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮將到期的美金定存換回台幣投資台股。美金示意圖。(美聯社)
網友考慮將到期的美金定存換回台幣投資台股。美金示意圖。(美聯社)

投資種類非常多樣，投資人可以根據自身需求選擇不同風險或報酬率的項目。有網友正在考慮將到期的美金定存換回台幣All in元大台灣50正2。不過其他人都建議他「繼續定存」，直言「還會升息，幹嘛不存？」

一名網友在PTT發問「美金該繼續定存嗎？」他表示，「目前手上有一部分美金定存即將到期，請問各位大大，要繼續定存下去，還是換回來新台幣無腦all in 正2呢？」

多數網友建議繼續定存，留言「當然是繼續定存啊」、「定存才是送分題」、「今年只會繼續升息，不會降息」、「還會升息，幹嘛不存？」、「存啊，還沒降息」、「可以吧，升息的環境，華西街再囂張也不至於拉到景氣反轉」、「以前1%定存你都在存了，現在4-5%為何不存？」

但也有網友推薦投資台股，留言「台股其實很難賠錢，每天漲到都懶的看盤了」、「定存要幹嘛，現在台股閉著眼睛買一天報酬就超過定存了」、「當然歐印啊，主跌段要來了」、「台幣還會有升值機會，到那次時我要歐印了」。另外也有網友認為可以同時進行，留言「存美金和買台股又不衝突」、「你錢只剩美金嗎？」

美金 台股 PTT 台幣

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