勞退該自提6％嗎…誰適合？ 他強烈建議「不要」：報酬率低的很可笑！

有鑑於上次限動問了大家勞退會不會自提6％，發現有33％的朋友們會自提，也還有15％的朋友還沒工作。

今天運動完後純純就在宅在家，想說不然來跟大家分享一下純純的看法，或許能帶給大家更多不同的觀點。

如果你問純純要不要自提6％，純純會毫不猶豫地跟你說「建議不要」。

雖然自提的部分可以免扣所得稅，但新制退秀金的報酬率真的低的很可笑，18年的年化報酬率是2.88％；純純還特別算了兩次，想說我是不是算錯（2.88%為勞保新制開辦就單筆投入，到2022年底的年化報酬率）。

由於勞動基金運用局是行政機關，若勞退收益低於二年期定期存款利率，政府需要提撥差額，若勞退收益表現好，公務員也沒有額外的獎金，以上種種原因都促使整個勞動基金趨於保守（有一半的資產放在現金或固定收益證券）。

若你在意你的資產運用效率，長期而言純純會建議不要自提，而是應該將錢錢放到指數型ETF，30年後報酬率會差到374％！

你的選擇造就了你的人生，聰明的選擇會有不一樣的結果。

你想要減肥，那就是少吃；你想要變有錢，那自提要選？

A.自提0％，將錢錢轉投資指數型ETF B.提滿6％

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