短線仔隔日沖今年還沒賠錢 網虧「今年的盤適合用波段」

台股創波段新高，散戶們陸續卡位上車，從年初至今大盤漲了1700多點，一位短線操作的股友表示，隔日沖賺進6萬，「今年還沒賠錢」，卻有網友推論「今年的盤適合用波段」。

該股友在PTT發文表示，玩短線隔日沖今年還沒賠錢，「今年真的運氣好吧，只有賺錢還真沒賠過」，他也分享操作方法，「道理其實不難，第一看成交量，第二看位階，第三看美股走勢，都是尾盤或盤後交易，然後隔天一早清出，只賺價差所以不留倉」，由於每天個股的成交量跟位階不同，所以什麼都可以做，多、空都做，當天下午一點才開始找標的並只做一檔。

他也列出自己的9支標的股價約500~1000元，像是國巨、聯發科、鈊象、創意等等，「量大做多量少做空，只看量的5T跟10T且一定要比昨天高或低，位階就一樣看5T、10T跟20T而已，價位跟位階當然是差異越大越好」，不過，他坦言前年操作波段跟當沖賠約150萬，去年操作當沖跟隔日沖賠約30萬，今年使用進化後的隔日沖似乎適合自己。

其他網友紛紛說「適合自己的方法，能賺錢的都是好方法」、「隔日沖就是台灣內資主力手法啊，跟著一起大賺」、「至少隔日沖都是有足夠交割款」，但也有人認為「你打一大堆，結果前二年賠180萬，今年1-3月才賺6萬」、「今年波段一堆漲30%以上的」、「還有9個月別急」，還有人指出，很可惜今年的盤適合用波段，其實原PO選股都超越大盤了。