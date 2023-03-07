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波段投資年賺10萬！他自認賺太少想改買00878 網反勸：再撐一下

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮投資00878。聯合報系資料照
網友考慮投資00878。聯合報系資料照

存錢是條漫長的路，一名24歲的網友投入股市一年，透過波段投資將40萬的本金增加至50萬，但他仍自認「不太會賺」，因此考慮將現股賣出投入國泰永續高股息（00878），希望能在35歲完成買房、買車、結婚的夢想。不少網友支持他，也有人建議買006208，不過有網友認為他的投資成績相當優秀，不需要改變。

一名24歲的網友在論壇Dcard發文表示，他目前存款約60萬、活期存款20萬、股票本金50萬、月薪4萬、每月支出2萬，他在一年前踏入股市，透過波段投資將40萬的本金增加至50萬，但仍自認投資成績不佳，加上每天都要花時間盯盤、研究數據，因此考慮將現股賣出投入00878，另每月額外加碼一張，同時配息會持續投入。

該網友以投資10年試算，每季配息約可達5萬，希望能在35歲完成買房、買車、結婚的夢想。至於選擇00878的原因是為了每季的配息，加上它只推出兩年多就變成市值第三高的ETF，他認為00878很快就能超越0056。

其他網友則留言「如果你的規劃是累積資產，投入市值型ETF可能比較好，像是0050 VT VTI SPY等等」、「建議版主再次研究0050跟00878的特性，再依自己的喜好分配投入的比例，沒有什麼可不可行只有你想怎麼去實踐」、「0050太貴了可以買006208 內容差不多」。

還有網友留言「你有提出需求說不想花大量時間在研究股票上，所以投資etf我覺是不錯的選擇，先給自己留一筆緊急預備金，剩下資產你可以定期定額投入00878」。但也有人留言「一年波段賺25%，然後覺得自己不太會賺？你知道00878如果有填息的話也才只有6、7%嗎？你波段一年等於利息領四年欸，撐一下吧」。

ETF Dcard 00878國泰永續高股息

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