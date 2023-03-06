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債券現在是買點嗎？專家教如何買進：相對股票安全性高出許多

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

現在的債券是買點嗎？還會繼續跌嗎？版友問。

日本央行新任總裁即將上任，預期會放寬10年期公債殖利率區間，代表日本可能會稍微緊縮貨幣政策，導致日圓升值、日本公債殖利率升高，全球會有大量資金回流日本。日本投資人持有超過一兆美元美國公債，以及其他已開發國家公債，如果日圓升值、日本公債殖利率提升，則日本投資人勢必會大量賣出美國公債與其他國家公債，轉進日圓與日本公債，國際大型基金也一定會轉移部分資金進入日本。這種國際資金的流動，必定會對非日本債券造成價格上的壓力

美國聯準會指出，勞動力吃緊，薪資與物價依舊有上行的壓力，通膨仍遠高於2%。市場預期，聯準會的貨幣緊縮政策還會持續一段時間，6月前可能還會升息3碼，利率攀升至5.3%左右。市場押注聯準會持續升息，債券價格勢必承受壓力

美日兩大經濟體的貨幣政策都不利於債券價格，短線上盤跌的機會較大

現在可以進場嗎？進場的信號為何？版主是以殖利率判斷債券的進場點：

只要投資等級債的殖利率4%以上，版主就願意進場買進投資等級債與20年期美國公債。

20年期美國公債雖然殖利率遠低於投等債的4%，但只要投等債的殖利率達標4%，版主也願意同步買進20年期美國公債。

投資等級債的防禦性質強，能有相當於股票的4%殖利率，實屬罕見。此時佈局，先賺4%債息，未來進入降息循環，債券價格勢必回升，再賺價差。目前市場上頗受關注的投等債ETF，00720b、00751b、00772b，價格低於35元殖利率就有4%以上；交易熱絡的20年期美國公債00679b，雖然殖利率低於投等債，但此時也是不錯的進場時機。

債券配息相對於股票而言可說是非常穩定，價格波動幅度小，空頭時期可以起到保護資產的作用，但長期報酬率落後股票不少。是否買進債券、買進多少比例，可以年齡做依據，如果年紀尚輕，還是應以股票為主，債券少量配置即可；如果10年以內即將退休，可以酌量增加資金投入債券；如果已經離開職場，此時是增加債券數量的良機。

不少版友對於此時投入債券猶豫不決，相對於股票而言，債券的安全性高出許多，如果股票敢買，為什麼不敢買債券

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券 股票 聯準會

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