定期定額選這天！他統計：當月「第一個營業日」最低價機率高

定期定額屬於中長期的投資方式，投資人每隔固定一段時間，買進一筆固定的金額的投資策略，無論市場漲跌，利用長期平均法降低成本。有網友打算定期定額投資00878，因此研究「哪天最低價」，據他統計顯示，「定期定額買在每個月第一個營業日，有最高機率買到當月最低價」。

一名網友在PTT發文表示，「最近開始想定期定額00878，為的是每年中間可領四次息解渴，定期定額就是閉著眼睛買，固定每月的某一天下單，我要決定固定在哪一天，所以我特別研究了3年來36個月、每月每一天的股價，大概有以下結論，每個月分成三組」。

第一，每個月的第一個營業日出現當月最低價的機率最高 1~10日下單，買到當月最低價的機率是最高價的2倍；10到20日下單，買到當月最高價的機率是最低價的10倍；20到31日下單，買到當月最低價的機率是比最高價的機率多25%。

第二，定期定額買在每個月的第一個營業日，可以有最高的機率買在當月最低價。第三，最高價出現在月底的機率最高，月中機率其次，月初機率最低。第四，2月一定要買在第一天，越接近過年價格越高。

其他網友則留言「要這樣研究不如直接等股災，那一段時間狂買，直接薛爆」、「越前面越低」、「問就是5號」、「我記得是13號」、「我都選月底最後一個交易日，法人要結帳，通常可能出現相對低價」、「這跟研究刮刮樂哪個號碼比較會中不是一樣？」

有網友支持他的論點留言「研究過了，有規律，但當然不是100%，我打個比方，2月是低點的機率是8成好了，反正你都要定期定額了，就算被咬到那20%也沒差，所以這統計是有意義的」。