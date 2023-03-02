靠技術分析能賺？網點頭「賺不了大錢」過來人曝獲利關鍵

投資理財類別多，每種項目都各有學問。有網友好奇問「單靠技術分析能賺到錢嗎？」對此，其他網友認證「可以，但就是賺賺賠賠，沒辦法賺大錢」，也有人表示，「你的目標不該是穩定賺錢，目標至少是要能贏大盤，大致上可近似於你的績效要贏0050」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「學技術分析有一段時間，目前是單看均線+成交量，賺賠都有，就是沒有穩定獲利，常看版上一堆對帳單覺得真的很厲害，所以想問如果像我這樣只看均線+成交量的話是有辦法做到穩定獲利的嗎？還是有建議再參考一些其他的？」

其他網友則留言「如果有穩定獲利但輸大盤，那講白了就是瞎忙。所以你的目標不該是穩定賺錢，目標至少是要能贏大盤，大致上可近似於你的績效要贏0050」、「技術線真的沒辦法在股市中闖天下，因為還有一個實質財務面大有關係，因此我覺得兩者輔助勝率高出很多」。

還有網友留言「可以賺錢，我完全就是這樣再打單的，注意盤面就好，你會賺賠之間來回，是因為你設定了你獲利天花板，把壓力跟支撐拿掉，他們是拿來突破的，讓獲利盡情奔跑」。