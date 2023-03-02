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華新（1605）跌停賣不掉 網質疑「炒股」：刻意搞散戶心態

聯合新聞網／ 綜合報導
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

台股1日開低走高，終場收在15,598.49點，上漲94.7點，成交量2,5150.7億元。然而有投資人哀嚎華新（1605）跌停「賣不掉」，直呼有點緊張。其他人則建議「快跑」，有人質疑是「炒股」，直言「常看他們搞散戶心態」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「華新（1605）跌停，2/24法說剛過完，有減資的消息，是因為這樣才跌爆嗎？我目前是新手，請各位前輩給些建議，有點緊張，我買均價在51.16共3張」。

其他網友則留言「我會建議你現在先賣掉，趁現在跌停，明天可能高機率還會跌，趁你到現在價差還沒很大先止損，觀察好再進，如果今天沒掛到明天開盤就要盯緊一點」、「我上禮拜57.7做空」、「起床看到跌停嚇到，還好上禮拜先跑了」、「焦家最會炒股了，搞不好是聯合法人、投信一起砸盤，我從去年43塊左右一路買上來，常常看他們在搞散戶心態」。

該網友也透露「我掛1個多小時賣不掉」，其他人則建議「看有沒有掛到47以上賣掉，不然看走勢會先空到45上下，再觀察有沒有進入盤整或是回彈，不過年線快灌破有可能再繼續崩」。

炒股 台股 Dcard 1605華新

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