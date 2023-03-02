存股好公司0風險？網搖頭：沒有永遠的事！曝2做法最安全

許多人喜歡仰賴存股投資理財，有網友認為「存股只要存到好公司就不危險」，但有投資人不認同此理論，反問「如何定義好公司」，並舉例柯達、雷曼兄弟、歌林都曾是有名的「好公司」，但這些好公司破產、下市的狀況也是層出不窮，因此最安全的做法還是存指數ETF或特殊目標型ETF。

有網友在PTT發文表示，「台灣前50大公司，很多從以前都一直存在著，我就不列舉了，雖然我是投資0050，但存股只要挑到好公司，並不危險吧？」

另一名網友則反對此論點，回文表示「怎樣定義好公司？柯達、雷曼兄弟、歌林都曾是輝煌一陣子的好公司，但依然出現破產、下市的狀況，台灣由於主要是產業結構是代工模式，加上國內金融傳產也已經過多輪淘汰競賽後留下來的佼佼者，所以台灣50的名單變動相較國外的確幅度小，但只要有競爭、有破壞性創新，就很難有所謂永遠的好公司。

存股也可以分無腦存股和認真存股，認真型存股，就是自己要不斷檢視持股的競爭力，建立一套存股邏輯，隨時汰弱補強。無腦型存股，最安全的做法還是存指數ETF或特殊目標型ETF，讓市場與發行商幫忙做功課，只需要付出一些管理費當作成本」。

該網友也說，「無腦存個股的話，台股我只能想出下面幾檔，中華電（2412）、兆豐金（2886）、中碳（1723）、台肥（1722）、台汽電（8926），很明顯都有官股的成分在，不然就是有政府特權的產業」。

其他網友則留言「官股背景的優點是出事時有人會救，但也偶爾會需要讓利」、「懶人投資法買台灣最強前50名公司：0050」、「006208 也可以」、「有政府，好安心。你看彰銀跟台新金的案例就知道了」、「無腦存VTI或VOO就好，還存什麼台股」。

還有網友留言「存台灣官股銀行，因為存金融股族很多，目前股價也不算便宜，如果要存可以等殖利率更合理，你能滿意的時候，再逢低買入」、「活著就有風險」、「我美股個股就只存可口可樂和麥當勞兩檔」、「存ETF就好了，爽爽股息」。