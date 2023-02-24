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升息趨緩…債券ETF上百檔怎選？穩定季配息又能資本利得就選「它」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
投信法人認為，隨著升息速度放慢，投資標的看好投資級債券上漲機會。（路透）
投信法人認為，隨著升息速度放慢，投資標的看好投資級債券上漲機會。（路透）

FED升息，難得一見的債券投資買點浮現。想投資跟高股息ETF性質蠻像的債券ETF，現在還有利可圖嗎？如果想賺取高一點報酬，投資新興巿場債券ETF要留意什麼風險？

投資達人股魚於《投資嗨什麼》分享，怎麼從上百檔債券ETF挑選出適合的ETF，打造被動現金流？

以下為影音內容：

市面上債券的ETF也有100多檔，當中的花樣也很多，長天期美債、短天期公債、能源債、銀行債、電信債、金融債、投等債、新興市場債等，且不同的產品配息的時間點還不一樣，投資人可以依需求來選擇。

單純就CPI指數數據上來看，已經連續六個月出現下降的趨勢，若決策是從數字來做出決定，現在通膨每個月都在下降，就代表之前激進的升息，已經收到一定的成效了，未來預期可能力道只需要慢慢控制即可，不需要像2022年那麼恐怖，一口氣兩碼三碼四碼升。

升息到了頂點之後會先趨緩，一陣子之後如果市場剛好需要降息來救經濟，它就開始做降息的動作；其實升息和降息，在一個經濟體裡面是屬於一個必然的表現。

債券市場因為預期接下來一定會降息，所以就開始有一些良好的表現出來了，比較A等級公司債、美國公債、非投資等級公司債、新興市場投資等級債，其中新興市場投資等級債在經濟循環的過程裡面，表現長期來講是最看好的。

這檔新興巿場債ETF績效佳的原因

FH新興企業債（00760B）

這一檔新興企業債主要是投資國營企業上面，包含的都是投資等級的債券，也就是BBB級以上的這些企業，或是國家所發行的一個債券，就能稱之為投資等級債。

那它跟所謂的美國公司債有什麼地方不一樣？發行的單位不一樣，比如美國公司債，聽名字就知道就是美國企業發行的公司債券。

那新興企業債指的就是，新興市場的國家或是企業，它所發行的一個債券；且台灣也是被歸類在新興市場，所以台灣政府發行的國債，也可被稱為新興市場的一個債券。

新興市場的投資等級債，它的殖利率表現可以到6.26％左右。

美元BBB級等級的公司債，表現其實也還不錯，殖利率約落在6.07％的水準；當然要求的等級越高的話，相對殖利率表現也會低一些。

00760B最特殊的地方在於，希望能幫投資人拿到比較好的殖利率，拿到較佳的長天期報酬，但是它又希望給投資人一個「安全的感覺」。

通常兩者要兼顧是很難的，所以這檔產品在選擇上，有幾個比較特殊的地方：

1.盡量去挑國營企業的

每個國家的國營企業，雖然經營有好有壞，但是相對來講，都已經是裡面的頂尖，畢竟有國家保護；且這些公司倒閉的話，國家大概也結束了。

2.只投資關鍵基礎設施的企業

就是民生必需一定要使用的，把「國營」跟「民生必需」放在一起看，兩個關鍵字合在一起，就會形成一個巨大的效果，就叫做「大到不能倒」。

可以想像，台灣的中油或是台電這種等級的；想像成是台電發行的債券，國家哪有可能讓台電倒帳，不論虧多少錢，政府一定要想辦法去補助它，讓它可以繼續經營。

看到持有債券部分，有去買沙烏地阿拉伯國家石油公司，這不能倒，倒了還得了，整個世界石油的供應都出問題了。

債券投資第一所想的並不是資本利得，而是有沒有辦法非常穩定可預期性的，去提供整個配息的數字。

而00760B就有符合這樣的要求，從它最近幾期的配發狀況來看，大約都在0.6、0.62、0.66元，數字上面上下去跳動，變化的狀況非常小。

這就代表在任何的時間點進場投資，都可以拿到穩定的配息數字，還有很穩定配息率的表現；也隨著升息之後，殖利率的部分差一點逼近5％，是很好的數字表現。

投資新興巿場債ETF要留意的風險

投資是選擇題，要適當去承擔一些風險，才能有機會去拿到未來的報酬表現，如果都不要風險，恐怕會買錯商品甚至直接錯失機會。

上圖紅色虛線，就是過去這檔產品殖利率的平均值在4.5％，買債券重點就在殖利率跟配息，所以買在更好的殖利率表現超過4.5％以上，以長期來看就很容易是贏家。

升息結束前3個月，00760B表現不一定是最好的，因為數字上面來看是虧錢的；往往這時候的投資人會想要去買最安全的產品，也就是美元公債，因為美國不會倒。

也確實在升息時間點美元公債會有不錯的表現，既有安全感又賺到比較好的殖利率。

不過一旦升息開始趨緩，甚至開始準備出現降息聲音市場開始討論的時候，這時候安全的產品就會帶來最差的報酬率表現。

反倒是帶有一點波動，和有一點匯率風險的產品，整理累積的表現，高達22.3％（後12個月）。

雖然不是每次參與都有機會拿到這樣的報酬，可是各個不同的產品，大致上最終的表現狀況並不會有太大的一個落差，因為產品的特性都差不多。

在安全感跟績效之間，投資人必須要有所選擇，想要安全就去買美債，若希望可以拿到不錯的殖利率表現，未來整個降息的循環開始之後，又能獲得比較好的增值空間，那也許像這種新興市場企業債這樣子的產品，是各位投資朋友可以來考慮的。

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00760BFH新興企業債 債券ETF 殖利率 美元 升息 降息

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