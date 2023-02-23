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台積電竟被價值投資的巴菲特隔季沖！ 專家：散戶具備同樣眼光

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台積電（2330）。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）。圖／聯合報系資料照片

股神巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2020年第3季才斥資4141億美元（約台幣1,258億元）大買台積電ADR，一度躋身成為台積電第5大股東，未料持股才一季，就砍掉逾86%。

股市達人股添樂發布一則短影片，簡述股神從買進到僅持有一季即賣出，台股的變化，他更給出散戶正向的肯定「散戶其實也同樣具備巴菲特的眼光」！

以下為影音內容：

媒體曝光巴特特2022年第三季開始買進台積電（2330）的那一刻起，台灣股民沸騰了。

心想這個「護國神山」貼上巴菲特價值投資標籤，不要說收復600元了，上看800都不為過。

但想不到巴菲特買進的台積電，僅僅持有一季的時間，就賣掉了約8成的部位，本來以為的長線投資，竟然成了隔季沖

這樣的舉動除了留下一臉錯愕的股民，也給當周的台股跌出了一段「巴菲特缺口」。

有人說巴菲特變了甚至還要把他的書給丟了，更有人戲稱「巴菲特已經92歲了，如果一檔股票真要持有10年，那要等到他103歲嗎」？

其實用客觀的視角來看，對比散戶大量增加的時間點，也就那麼剛好是去年的第三季，而散戶大量減少的時間點，同樣也是去年的第四季開始；由上述可以得出一個正向的結論，那就是「散戶其實也同樣具備巴菲特的眼光」！

「什麼！巴菲特像散戶？」那可是你說的。

◎內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 巴菲特 ADR

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