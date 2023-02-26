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他曝有收入後這2項花費很敢花！網點頭：還能無腦薯條加大

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，有收入後很敢花錢叫外送。報系資料照
網友表示，有收入後很敢花錢叫外送。報系資料照

出社會擁有穩定收入來源後，花錢習慣也會跟學生時期有所不同。網友分享有收入後變得很敢花「計程車費、外送費」，以前會搭公車轉捷運，現在對200元的計程車費卻認為相當便宜。其他人也表示，薯條加大、全身按摩、化妝品、治裝費等都是有錢後更敢花費的品項。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「什麼錢是有穩定收入後會肯花的？」他表示，「在窮學生的時期很多錢都不敢亂花，但出社會後就覺得有些錢是可以花的，我個人覺得計程車跟外送是我更肯花的，以前為了省一小段路，可以公車轉捷運，現在看到計程車費200多都覺得還行。

外送也是同樣的道理，沒錢的時候覺得外送真的很盤，寧願走下來隨便買個超商微波，現在還是覺得外送很盤，但這就是我懶惰的代價，有什麼花費是有了收入之後會覺得還行的？」

其他網友則留言「以前搭台鐵刷悠遊卡，現在敢大膽買劃位座」、「薯條加大」、「全身按摩！ 尤其是會願意花多一點錢升級服務」、「治裝費」、「車、家電、餐廳、衣服、鞋子」、「膠原蛋白、鮮花、保養品之類的，還有口紅」、「投資的錢最肯花，其他都是慾望，越來越大什麼都要買」。

還有網友留言「旅遊的住宿、精品、保養品、健身房就願意花錢」、「喝酒」、「幫家裡換液晶電視，洗衣機，裝冷氣等老舊家電」、「宵夜從一包泡麵升級到三包泡麵」、「無腦加滷蛋」、「吃飯多點一碗湯」、「出國玩的住宿」。

外送 計程車 Dcard

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