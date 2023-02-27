買不起房想就「靠存股退休」？ 過來人搖頭曝不可行原因

房價年年飆升，對許多人而言，買房已是遙不可及的夢想。有網友表示，今年剛存到200萬元，但仍無法在台北市置產，考慮「靠存股退休」。但有過來人分析指出此舉不可行，除非真的可以「打定主意存股不亂玩」，否則不如直接買一間負擔得起的房子自住。

一名網友在PTT發文表示，「我今年剛存到兩桶金，少少的兩桶金在台北應該還買不起房，希望有朝一日可以買房，但朋友都勸說現在先不要買，表示房市寒冬就快要來了，那200萬我應該先拿去存股，一半穩穩地放高股息ETF，一半放個市值型的」。

不過有過來人網友表示，「當你存股買進後就看著大盤盪來盪去，晃了三個月、半年，發現真的只有拿到股息，很可能你投入的本金沒增加，還可能很多時候出現帳面縮水。這時候你可能早就開始涉獵股市知識，發現很多人會說早知道買某中小型賺翻，如果操作不如預期，再來你會聽說期權、選擇權、權證另有一片天，身邊如果還有幣神，你可能也會湊一腳。

經過這麼多，你本金可能從200、100、50、20的逐漸減少。期間你也會繼續存錢繼續投入。講那麼多，除非你能打定主意存股不亂玩，不然如眾房蟲說的，你自住就直接買一間負擔得起的，不然多數人進股市都不樂觀。為什麼我知道呢？我也是04年到12年一路這樣走過來的」。

其他網友則留言「控制進場股市的總金額就好，50萬會套住，200萬也是一樣」、「股票能穩定賺錢的，不會有買不起房的事」、「股票要贏定期定額長期投資，買蛋黃區的房子就是定期定額長期投資」、「股市在低檔的時候，你要用錢，你敢賣股嗎？股市抵押借款的時候，先不說利率比房產差很多，遇到崩跌，券商還會要你補錢追加擔保品」。