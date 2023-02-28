他月薪37K自認沒前途想投資！ 網籲先做1件事

不少人喜歡依靠投資錢滾錢，投資對於存錢理財也更有效率。一名23歲的社會新鮮人抱怨，每個月領37K的死薪水很沒前途，想投資股票又怕不懂賠錢。其他網友則建議他「先開證券戶」，接著先從小額投資開始進行，若是較為保守，也可以選擇活存定存。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「目前23歲的我，每個月工作領37000左右，有在慢慢存錢，開銷也很少，但這樣存下去真的很慢，覺得這樣領死薪水很沒前途」。

他表示，「常常看到很多人什麼買股票、定存、證券的，其實我一直都很想去碰，也有問過身邊朋友，但他們講的我完全一點都聽不懂，上網查也是完全無法，加上因為沒碰過，所以也會怕說會不會一碰我的人生直接毀掉，而且我連怎樣買都不知道，不知道是要下載app買還是網頁還是要親自到銀行等等，希望有人能開導我」。

其他網友則建議「先去辦個證卷戶，慢慢研究就好了」、「投資最重要的就是不懂的東西不要亂買，可以先買個幾百元了解，如果買了小額還是不懂，那就選擇安全的定存活存」、「線上開戶，我開永豐證券，隔天就可買了」、「國泰證券或永豐證券開一開，看YT柴鼠兄弟，不要買儲蓄險，股票定期定額打開」。

還有網友留言「想辦法薪水變多比較實在」、「不懂的東西不要碰，你沒有能力分析素不相識的網友提供資訊的真偽，只會遇到一堆詐騙，自己再多花些時間學吧」、「真心推薦yt看柴鼠兄弟FQ」、「短期缺水概念股，清淨海，食品觀光概念股太熱別碰」、「先慢慢了解股票是什麼，一張多少股，怎麼買賣，不用著急進場，也要先存緊急備用金」。