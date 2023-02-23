玉山金（2884）他想放棄了！ 網搖頭苦勸：存股族現在才該撿
玉山金（2884）今年股利為現金0.2元加上股票0.4元，共計0.6元，創下13年新低，21日股價下跌5%。有投資人猶豫「該換別檔存嗎？」但其他人卻多持反面意見，直言「存股的話還不趁下去的時候多買，要什麼時候買？」
一名網友在論壇Dcard發文詢問「依目前玉山金的狀況，要換別檔存嗎？」不少網友都苦勸不要衝動，留言「這樣就換？那我看你不太適合存，因為下一檔 遇到事情你還是會想換」、「如果你不想持有一個股票十年就連十秒都不要擁有」。
還有網友留言「如果是存股，現在才應該撿」、「你到底是要存呢？還是價差呢？房價剛跌就把房賣了？」、「現在反而要趁下跌多增加些持股吧」、「如果你是玩短中線就換，存股的話還不趁下去的時候多買要什麼時候買？」、「如果一個人只追求股息不追求股價的資本利得，大可買高股息ETF就好」。
不過也有網友留言「問就是換，持有的股票無法讓你安心睡覺幹嘛持有？賣一賣更好，股票應該不適合你」。
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