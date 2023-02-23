他賣「這檔股票」報酬率0% 卻因1理由嗨喊：賺爛了！

大魯閣（1482）2022年股東會紀念品包括「700元消費抵用券」及七張「每月玩樂買1送1券」，價值超過2800元。有投資人在股價18元時購入一股，如今「無套出場」，報酬率0%，但領到很多折價券及禮券，直呼「賺爛」。

大魯閣2022年的股東會紀念品適用於全國10家大魯閣棒壘球打擊場，3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。股東持股不限股數，均予發放。當時消息一出，零股交易量暴增。

有網友在論壇Dcard發文表示，「大魯閣股票在上次股東禮品事件一直噴。在18塊購入1股，現在無套出場，拿了一堆折價卷跟禮卷，雖然很多都沒用到，還是覺得賺爛啦」。他貼出交易明細，2022年3月24日買入一股，價金18元；2023年2月21日再以價金18元賣出，報酬率0%。

其他網友則留言「我也是，超爽，負三四十變成0」、「根本不用賣，每年都可以爽領，還有免費棒球可以打，還省手續費」、「放了近一年，這樣的投報率，賺爛」、「太會賺了吧！晚餐可以加滷蛋，超爽」。