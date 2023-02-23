快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

他賣「這檔股票」報酬率0% 卻因1理由嗨喊：賺爛了！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享買賣大魯閣股票的經驗。圖為大魯閣戶外棒球打擊場。 圖／報系資料照
網友分享買賣大魯閣股票的經驗。圖為大魯閣戶外棒球打擊場。 圖／報系資料照

大魯閣（1482）2022年股東會紀念品包括「700元消費抵用券」及七張「每月玩樂買1送1券」，價值超過2800元。有投資人在股價18元時購入一股，如今「無套出場」，報酬率0%，但領到很多折價券及禮券，直呼「賺爛」。

大魯閣2022年的股東會紀念品適用於全國10家大魯閣棒壘球打擊場，3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。股東持股不限股數，均予發放。當時消息一出，零股交易量暴增。

有網友在論壇Dcard發文表示，「大魯閣股票在上次股東禮品事件一直噴。在18塊購入1股，現在無套出場，拿了一堆折價卷跟禮卷，雖然很多都沒用到，還是覺得賺爛啦」。他貼出交易明細，2022年3月24日買入一股，價金18元；2023年2月21日再以價金18元賣出，報酬率0%。

其他網友則留言「我也是，超爽，負三四十變成0」、「根本不用賣，每年都可以爽領，還有免費棒球可以打，還省手續費」、「放了近一年，這樣的投報率，賺爛」、「太會賺了吧！晚餐可以加滷蛋，超爽」。

Dcard 大魯閣

延伸閱讀

玉山金（2884）配息少怎辦？ 專家「預期中的事」：金融股中的資優生

「低碳」版的0050即將募集…起始價15元！ 專家：00923少傳產多電子組合

00878買10張就每月加薪900元！ 他整理出「持有張數加薪表」

星宇股價大跌！他買在頂樓「一天賠900萬」崩潰問：怎跟家人說？

相關新聞

他賣「這檔股票」報酬率0% 卻因1理由嗨喊：賺爛了！

大魯閣（1482）2022年股東會紀念品包括「700元消費抵用券」及七張「每月玩樂買1送1券」，價值超過2800元。有投資人在股價18元時購入一股，如今「無套出場」，報酬率0%，但領到很多折價券及禮券，直呼「賺爛」。

台積電竟被價值投資的巴菲特隔季沖！ 專家：散戶具備同樣眼光

股神巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2020年第3季才斥資4141億美元（約台幣1,258億元）大買台積電ADR，一度躋身成為台積電第5大股東，未料持股才一季，就砍掉逾86%。 股市達人股添樂發布一則短影片，簡述股神從買進到僅持有一季即賣出，台股的變化，他更給出散戶正向的肯定「散戶其實也同樣具備巴菲特的眼光」！

星宇還能買嗎？投資老手：「可以」但要留意一件事

入春的天氣變化無常，如同最近的投資市場令人難以捉模。

東哥遊艇（8478）昨漲停今大跌？ 融券比高…一上漲就有人要放空

東哥遊艇（8478）21日開盤之後沒多久，股價又隨之快速上漲，過了早上10點，一舉攻上漲停「亮燈」鎖住，收漲停價404.5元，總計上漲了36.5元；22日平盤開出，9點50分的時候出現賣壓，隨之股價一路向下，截至12點57分左右已下跌29點，跌幅達7.17％。

星宇航空（2646）狂飆…興櫃最大風險？ 專家：追最高價後被快速急殺

買進去也不可以當沖，所以當天買完之後就算大漲也沒辦法賣，還是要等隔天才能把看到的真正放入口袋。

星宇航空（2646）一小時震幅恐是別檔股票的一整年！ 專家：亂流行情

星宇航空（2646）開盤一小時內，從50塊跌到30塊，又從30塊漲回40塊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦