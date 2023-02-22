星宇還能買嗎？投資老手：「可以」但要留意一件事

摘要 1.近期興櫃市場交易量暴增，代表投資、甚至是投機的資金已然瘋狂湧入。進場操作謹守「低接不追高」，有很多好股票可以選擇。 2.針對星宇航空近日股價暴漲的情形，本文作者提出5點看法。 3.星宇股價現在太過火熱，只適合短期投機，不適合長期投資。畢竟前面還有累積虧損，不可能會配現金股利。

入春的天氣變化無常，如同最近的投資市場令人難以捉模。

中美關係大致上如我所料是競合遊戲，檯面上與私底下是兩回事，因為彼此有相互牽制的利益與影響力。另一方面，雙方都怕經濟衰退，卻也擔心成長太快，又會引發通膨，迫使美國聯準會（Fed）決定升息。糾葛兩難的情況，導致股市在稍微樂觀的情緒中左右搖擺。

不過我認為整體經濟的向上趨勢不會改變。

近來台股的表現弱中透強，有些個股已經突破新高價，興櫃市場交易量暴增，代表投資、甚至是投機的資金已然瘋狂湧入。預料市場這段期間會活力十足，投資人可以再提高投資積極度。

只要有錢，就不用怕漲跌。事實上，投資人仍有所顧忌的時候，就是最好的時機。 一旦市場變成過度樂觀時，潛在風險就會浮現。所以現在仍在安全範圍 ，只是波動幅度較大而已。

進場操作謹守「低接不追高」，有很多好股票可以選擇。另外，利率水準快要趨近高點，可先下手定存，而債券仍然有利可圖。至於借貸再緩一下，別浪費去年打下的基礎，2023年仍會有好行情。

這幾天最受矚目的，莫過於興櫃市場的星宇航空股價一飛衝天，價、量俱揚。 很多人都好奇背後原因，我的看法有以下5點：

1.雖然星宇航空資本額不小，但相對其他航空公司仍有段差距。而且初期投資成本相當巨大，原股東絕不可能貿然出清持股。因此嚴格來說，在外浮額沒有想像中的多。

2.經過這次股價暴漲後，投機、投資、買盤皆有，交易量大，將吸引更多資金進駐。

3.法人預計星宇單月將獲利，我認為其實相當不容易。不過疫後的觀光旅遊熱潮剛開始，的確有想像空間。

4.相比其他航空公司，星宇目前的資本額153億元，還算非常小型的航空公司，對照目前的市值，並沒有太離譜。提醒諸位，不要光看股價，還要參考資本額。星宇目前的確有基本面的底氣和價值。但若未來股價偏離基本面，市值膨脹過大，就要小心。

5.星宇股價現在太過火熱，只適合短期投機，不適合長期投資。畢竟前面還有累積虧損，不可能會配現金股利。因此這波熱潮主要吸引追逐價差者，投資人還是謹慎小心。

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