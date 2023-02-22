東哥遊艇（8478）昨漲停今大跌？ 融券比高…一上漲就有人要放空

東哥遊艇（8478）21日開盤之後沒多久，股價又隨之快速上漲，過了早上10點，一舉攻上漲停「亮燈」鎖住，收漲停價404.5元，總計上漲了36.5元；22日平盤開出，9點50分的時候出現賣壓，隨之股價一路向下，截至12點57分左右已下跌29點，跌幅達7.17％。

東哥遊艇主要以製造中大型尺寸的遊艇占77.52％，小尺寸遊艇12.27％，其他營收則占約10％（2021年資料），2022年第四季營運動能續旺，市場評估去年獲利18.21億元，EPS為20.48元。

今年市場市場也更為樂觀，隨著全球疫情趨緩，娛樂需求增加，且遊艇客戶鎖定金字塔頂端的超有錢人族群，銷售方面不太會受到短期景氣影響，旗下的品牌訂單交貨期已排到2025年。

也因為今年起遊艇的交貨量和平均每件的單價都正向提升，預計今年的營收相較於去年還會有2成以上的成長。

而這間公司跟旅遊業相關，但相關所謂的「遊艇股」也就只有這家掛牌，營收的起伏也相對很大，但市場跟台灣的關係不大，因為市場不在台灣，主要銷售市場在海外（95％銷往美國；5％賣到澳洲），但在台灣製造，製造成本低，毛利率及稅後淨利就會較高。

公司的股本很小才8.89億（發行股數8萬多張），外資及大股東的持股就將近50％，在外流通的股數4萬多張，所以其實可以算是小型股票。

須注意該檔的高券資比高達9成以上，股價一漲上來，就必須注意有人會接著要放空，且當沖比例達6成，意味著高周轉率，外資持股高達46％（大股東占20％左右），相對籌碼少投資人操作務必謹慎。