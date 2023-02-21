星宇航空（2646）該下車沒？他怕墜機網卻安撫：上看50

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，20日瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字，盤中股價直接衝過台灣虎航（6757）登上台灣航空股的新股王。有投資人詢問「該下車了嗎？」其他人則多認為「還能再抱，上看50」。

星宇航空今年1月營收衝上15.23億元，月增率58%，年增率1295%。法人分析，以元月的營收數字，星宇航空上半年就有望達成營收50億元，上半年程線增班並且再開新航線加持下，全年營收有望衝上百億元，今年獲利出現想像空間。

有網友在論壇Dcard發文詢問「請問星宇是不是該下車了，感覺這次的韭菜都比較聰明，都陸陸續續有人跳車，今天賣壓似乎有點重，我是不是也該趕緊跳機了，免得墜機？」

其他網友則留言「繼續抱，別人恐懼我貪婪」、「上看50」、「我26買進，32就先下機了」、「今天36的時候我就跳機了」、「超爽的，32買，39.5有賣到，33的時候再補一張，放著明天割一波」、「會到60？今天燒到50.5就開始墜機了耶」。

還有網友留言「我覺得50可以」、「我預測最高到45」、「我是26.5買、36下機」、「我也是26買，還沒賣」、「準備賺爛」、「現在大家都開始怕，大概再漲一天」。