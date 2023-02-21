星宇航空（2646）該下車沒？他怕墜機網卻安撫：上看50

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問是否該賣掉星宇航空的股票。星宇提供
網友詢問是否該賣掉星宇航空的股票。星宇提供

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，20日瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字，盤中股價直接衝過台灣虎航（6757）登上台灣航空股的新股王。有投資人詢問「該下車了嗎？」其他人則多認為「還能再抱，上看50」。

星宇航空今年1月營收衝上15.23億元，月增率58%，年增率1295%。法人分析，以元月的營收數字，星宇航空上半年就有望達成營收50億元，上半年程線增班並且再開新航線加持下，全年營收有望衝上百億元，今年獲利出現想像空間。

有網友在論壇Dcard發文詢問「請問星宇是不是該下車了，感覺這次的韭菜都比較聰明，都陸陸續續有人跳車，今天賣壓似乎有點重，我是不是也該趕緊跳機了，免得墜機？」

其他網友則留言「繼續抱，別人恐懼我貪婪」、「上看50」、「我26買進，32就先下機了」、「今天36的時候我就跳機了」、「超爽的，32買，39.5有賣到，33的時候再補一張，放著明天割一波」、「會到60？今天燒到50.5就開始墜機了耶」。

還有網友留言「我覺得50可以」、「我預測最高到45」、「我是26.5買、36下機」、「我也是26買，還沒賣」、「準備賺爛」、「現在大家都開始怕，大概再漲一天」。

Dcard 星宇航空 興櫃 台灣虎航

延伸閱讀

星宇航空（2646）漲翻天…追價必知興櫃股規則！ 專家：別被割得不明不白

他指「理組難靠後天訓練」 過來人打臉：從吊車尾到名校博士

打掃翻出爺爺履歷！前主管是蔣中正 神人曝真實身分驚呆萬人

陳宗彥案「只是開頭警告」 劉寶傑斷言：攻擊方會連續殺下去

相關新聞

星宇航空（2646）該下車沒？他怕墜機網卻安撫：上看50

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，20日瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字，盤中股價直接衝過台灣虎航（6757）登上台灣航空股的新股王。有投資人詢問「該下車了嗎？」其他人則多認為「還能再抱，上看50」。

股市樂觀情緒回溫 國泰調查：4成民眾看好半年內台股上漲

主要央行緊縮預期降溫，推升國際股市，股市樂觀情緒與風險偏好皆回揚，國泰金控今天發布「2月國民經濟信心調查結果」指出，民眾...

ESG是環保最高標準？ 馬斯克卻它是「魔鬼的化身」

全球的環保意識已經抬頭了n年，但南極冰山仍然在融化，全球平均溫度每年都還在上升，極端氣候都快要變成常態！

抄底看股價淨值還是本益比？ 專家：重要的「時間」而非估值

在景氣循環股的末期，會伴隨大幅的股價下跌，由於股價的大幅下跌，導致這些股票在本益比或股價淨值比上變得十分便宜。然而，經過多年研究證實及回測，如果在股價大幅下跌時就買入，反而會為投資組合帶來難以想像的災難，本篇文章將說明，為何本益比跟股價淨值比接不適合用來抄底，以及正確的抄底策略將如何實行。

股票真的有套牢嗎？ 專家：帳上虧損只是投資的一段過程

2022年的全球股市一直跌，很多人都說他的股票套牢了，不知道你是否也是有滿手套牢的股票，不過我想問你，你的股票真的有套牢嗎？

ChatGPT 將帶動那些股爆漲？

近期相當火熱的名詞AI人工智慧，相信大家對這個名詞都不陌生。人工智慧 (AI) 是透過建立及應用內建於動態運算環境中的演算法

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦