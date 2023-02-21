快訊

今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來 今年財運大爆發

星宇航空（2646）一路飆向50？他讚出國必搭：日本機票升等飛美國

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空20日股價再度飆漲34%，瞬間星宇股價最高來到50.5元。星宇航空提供
星宇航空20日股價再度飆漲34%，瞬間星宇股價最高來到50.5元。星宇航空提供

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，隨買盤不斷搶進，連續3天以漲幅收盤漲20%，20日股價再度飆漲34%，瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字。有投資人決定「先下火箭」，開心直呼「日本機票馬上升等飛美國」。

星宇航空20日股價一路上攻，一度最高來到50.5元，盤中在43.5元附近游走；台灣虎航今天也開始吸引買盤進入，今天2點過後，市場投資人開始發現台灣虎航的價值，股價價量齊揚出現追價買盤，盤中一度來到41.1元，漲幅近10%。

一名網友在PTT發文表示，「之前本來想說支援K董的星宇航空，沒想到最近變成星宇火箭，真是太驚人了,日本機票馬上升等飛美國，感謝星迷及K董，出國一定搭星宇吃胡同燒肉飛機餐，和調酒，先下火箭了，有時間再安排出國坐飛機」。

其他網友則留言「一天40%，比運彩還噴」、「星宇改名叫星爆好了」、「太刺激了」、「這是虛擬貨幣還是股票啊？扯」、「50目標價到了，韭菜們開始割」、「上週賣五張，哭，才在思考要不要再買，就跟不上了」、「上看80，不要不信，再重申一次」。

另外也有網友留言「數到50，鬼開始抓人了」、「這種半小時狂噴的，就像大戶割韭菜的範本」、「大逃殺啦」、「割韭菜了」、「十分鐘上去，五分鐘下來，精彩韭菜收割現場」、「星宇星宇，腥風血雨」、「一堆傻瓜都不知道興櫃不能沖，明天再掛一票」。

PTT 星宇航空 興櫃

延伸閱讀

00878買10張就每月加薪900元！ 他整理出「持有張數加薪表」

星宇航空（2646）漲翻天…追價必知興櫃股規則！ 專家：別被割得不明不白

玉山金股利出爐「現金殖利率不到1％」 啟動160億元現增案

星宇航空（2646）該下車沒？他怕墜機網卻安撫：上看50

相關新聞

星宇航空（2646）一路飆向50？他讚出國必搭：日本機票升等飛美國

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，隨買盤不斷搶進，連續3天以漲幅收盤漲20%，20日股價再度飆漲34%，瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字。有投資人決定「先下火箭」，開心直呼「日本機票馬上升等飛美國」。

不畏鷹氣逼人 資金回流美國股市和投資級債

美國一月消費者和生產者物價指數年增率雖較上月為低但高於市場預估，多位聯準會官員強調進一步升息以遏制通膨的必要性，鷹派氣氛...

星宇航空（2646）該下車沒？他怕墜機網卻安撫：上看50

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，20日瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字，盤中股價直接衝過台灣虎航（6757）登上台灣航空股的新股王。有投資人詢問「該下車了嗎？」其他人則多認為「還能再抱，上看50」。

股市樂觀情緒回溫 國泰調查：4成民眾看好半年內台股上漲

主要央行緊縮預期降溫，推升國際股市，股市樂觀情緒與風險偏好皆回揚，國泰金控今天發布「2月國民經濟信心調查結果」指出，民眾...

ESG是環保最高標準？ 馬斯克卻說它是「魔鬼的化身」

全球的環保意識已經抬頭了n年，但南極冰山仍然在融化，全球平均溫度每年都還在上升，極端氣候都快要變成常態！

抄底看股價淨值還是本益比？ 專家：重要的「時間」而非估值

在景氣循環股的末期，會伴隨大幅的股價下跌，由於股價的大幅下跌，導致這些股票在本益比或股價淨值比上變得十分便宜。然而，經過多年研究證實及回測，如果在股價大幅下跌時就買入，反而會為投資組合帶來難以想像的災難，本篇文章將說明，為何本益比跟股價淨值比接不適合用來抄底，以及正確的抄底策略將如何實行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦