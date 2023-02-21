星宇航空（2646）一路飆向50？他讚出國必搭：日本機票升等飛美國

星宇航空（2646）宣布4月26日開闢台北-洛杉磯新航線，股價也從19.7元起漲，隨買盤不斷搶進，連續3天以漲幅收盤漲20%，20日股價再度飆漲34%，瞬間星宇股價最高來到50.5元，寫下6天狂飆156%的驚人數字。有投資人決定「先下火箭」，開心直呼「日本機票馬上升等飛美國」。

星宇航空20日股價一路上攻，一度最高來到50.5元，盤中在43.5元附近游走；台灣虎航今天也開始吸引買盤進入，今天2點過後，市場投資人開始發現台灣虎航的價值，股價價量齊揚出現追價買盤，盤中一度來到41.1元，漲幅近10%。

一名網友在PTT發文表示，「之前本來想說支援K董的星宇航空，沒想到最近變成星宇火箭，真是太驚人了,日本機票馬上升等飛美國，感謝星迷及K董，出國一定搭星宇吃胡同燒肉飛機餐，和調酒，先下火箭了，有時間再安排出國坐飛機」。

其他網友則留言「一天40%，比運彩還噴」、「星宇改名叫星爆好了」、「太刺激了」、「這是虛擬貨幣還是股票啊？扯」、「50目標價到了，韭菜們開始割」、「上週賣五張，哭，才在思考要不要再買，就跟不上了」、「上看80，不要不信，再重申一次」。

另外也有網友留言「數到50，鬼開始抓人了」、「這種半小時狂噴的，就像大戶割韭菜的範本」、「大逃殺啦」、「割韭菜了」、「十分鐘上去，五分鐘下來，精彩韭菜收割現場」、「星宇星宇，腥風血雨」、「一堆傻瓜都不知道興櫃不能沖，明天再掛一票」。