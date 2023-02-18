ESG是環保最高標準？ 馬斯克卻它是「魔鬼的化身」

【撰文・財學爸-周伯瑋】

全球的環保意識已經抬頭了n年，但南極冰山仍然在融化，全球平均溫度每年都還在上升，極端氣候都快要變成常態！

所以這幾年在企業、投資市場等吹起了一陣ESG風潮，每個企業和投資標的若不蹭一下ESG的熱度都不行！因此ESG在這幾年成為顯學，市場上也開始出現「ESG投資」、「ESG貸款」、「ESG職缺」等等，能和「綠色」掛在一起的，就等同於ESG。

那到底什麼是ESG？為什麼變得這麼重要？今天就一次告訴大家喔！

為什麼企業開始重視ESG？

聯合國早在 2004年在「Who Cares Wins」的報告中，就提出了 ESG 的概念，內容在闡明企業重視ESG的話，對企業的長期財務表現的影響。

一直到了2008 年金融海嘯爆發，ESG才開始獲得關注，因為以美國市值前 3000大的公司為例，ESG評分愈高的公司，受金融海嘯波及程度愈低，原因在於企業長期投資社會資產，得到投資人的信任，帶動公司的績效維持在一定水準。

另一方面，美國在2011年成立的「永續會計準則委員會」（SASB），旨在融入各種ESG指標，以制定更全面，且質化、量化並行的「永續」資訊揭露標準，利於投資人的資訊需求，也讓企業更能展現其長期績效與價值！因此SASB的成立，又更加突顯了ESG對於企業長期績效和價值的重要性。

再者，全球最大、掌管超過 1 兆美元資產的「挪威主權基金」，就有設立「道德委員會」，定時審核企業的 ESG 標準，只要不及格，就會被列為投資黑名單！台灣的長榮海運，在2018年的時候，就曾經因為「拆船問題」被加入黑名單中。

這些事實讓全球的企業不得不正視ESG的問題，也在這幾年成為非常重要的顯學。

ESG只是在談環保而已嗎？

ESG是Environmental（環保）、Social（社區關係）、Governance（公司治理）這三組英文字的縮寫，所以一個企業要能真正說有做到ESG，一定是這三者兼備才行。

第一個是Environmental，就是大家常提到的環境保護面。

這是企業形象廣告最常用的素材，告訴我們這個企業種了多少樹，減少了多少的碳排放，一定要守護唯一的一顆的地球blah blah blah的，看得我們淚流滿面！

「世界經濟論壇」在2021年的報告中指出，未來最可能發生的風險裡面，「極端氣候風險」已經連續五年蟬聯第一。這樣的事實似乎不用報告指明，因為我們每年都在對抗高溫、旱災、食物短缺，大家都已經很有感了不是嗎？

第二個是Social，是屬於「社會面」。

Socail在說明一個企業在「維護社群關係」有沒有做到位！但可不是上FB和粉絲po長輩圖的「早安您好平安喜樂」吶，而是對於「顧客」、「供應鏈」、「員工」、「當地居民」等各種「利害關係人」的公平對待，而且這些「利害關係人」的利益，要擺在「股東」的前面！2020年和碩因為爆出讓實習生超時工作、上夜班的違規事件，違反了蘋果供應商的行為準則，因此被暫緩合作新業務，這就是一個很好的例子。

第三個Governance是屬於「公司治理面」。

財學爸認為這才是最重要的一個面向！

公司治理面在說明一間企業是否有良好的「制度」，來管控「高階經理人的行為」、「稽核辦法」、「內部風險控制」、「股東權益維護」等等事情。在這個部份上，「董事會」將扮演重要的角色，將E與S，透過G來執行到最佳化！

所以一家治理面很糟的公司，對於環保、社群、與地球絕對是一個傷害！

舉個有名的例子來說，兆豐銀行紐約分行2016年，慘遭紐約州金融服務署因「內控不佳」、「風控政策不明」、「稽核季報未依規定送回總行」、「漠視金檢報告」等原因，處以台灣金融史上天價罰款1.8億美元，約台幣55億元！

所以許多分析師也評論，若兆豐金當時的法遵規範就趨於完善，董事會的功能有正常發揮，也許就不會被重罰了，也不會進一步傷害到股東、投資人的權益以及整個兆豐集團的好名聲。

ESG分數越高，代表對環境社會的貢獻越大？

先讓大家認識一下，國際間目前有4大ESG的評分機構：

1.晨星（MorningStar）旗下的Sustainalytics、

2.摩根史坦利（Morgan Stanley）旗下的MSCI ESG指數，

3.富時（FTSE）ESG指數、

4.標普（S&P）的ISS ESG指數。

聽到ESG評分，可能不少人會認為，分數越高，就一定是對環境與地球很好的企業吧？

其實，Sustainalytics曾經指出，企業的ESG評級，代表的是「面臨特定行業重大ESG風險時，企業管理這些風險的能力」。

MSCI也說明過：「ESG評級是著重在公司最低標的財務風險，目的是幫助投資人評估風險，以利在一定的時間內，可以正確配置資本以獲取最大投資報酬的方法。」

所以ESG的評級，有很大的一部份只是幫助投資人「控制風險的工具」，並不全然代表是對地球友善的完美企業喔！

所以下次看到感人的ESG廣告時，可以提醒自己要好好愛護地球，但不要被行銷手法給拐去投資囉！

特斯拉（TESLA）曾被踢出標普（S&P）的ESG指數

講到ESG，相信不少讀者朋友會想到特斯拉的電動車，因為電動車不會排放廢氣造成空氣汙染，是很環保的產品！它不ESG，誰ESG？

但大家知道嗎？特斯拉在2022年5月的時候，被踢出標普（S&P）的ESG指數！

你也許很驚訝的問了：「ㄟ？特斯拉不是生產電動車嗎？那不是很環保嗎？怎麼會被踢出ESG呢？」

因為綜合剛講的三個重點，標普認為特斯拉只有其生產的電動車可謂環保，但特斯拉這家公司卻有「血汗工廠」、「種族歧視」、「缺乏完整排碳策略」、「缺乏企業行為準則」等等S與G的負面問題，而被踢出了標普的ESG指數啦！

特斯拉的執行長馬斯克因此也反擊標普的ESG評核標準是「魔鬼的化身」！一點也不公平！

不過不論ESG評級公平與否，財學爸只是想要再次提醒讀者們，ESG要做好，不是只有環保的E而已啊！

ESG不是完美的，但依然很重要

好了，看完以上財學爸的整理，不知道各位是否對ESG更加了解，甚至有點改觀了呢？

雖然ESG可能不如大家的想像與預期，但不可否認的，ESG能做得好的公司，其投資的價值相對來說一定是更高的。舉個例子，護國神山台積電（2330），同時在MSCI以及FTSE ESG評級都是台灣前3名的公司，玉山金（2884）也在這二大指數中名列前10名，而這2間公司，也是台灣上市櫃公司當中，被公認的姣姣者囉！

最後財學爸要再次提醒大家，ESG只能當做一個企業經營的「最低標準」來看待，是一個本來就應要做好的事情！所以未來不要光是看到ESG的相關投資，就給它all-in下去啦！

好了，今天就分享到這邊，如果我的文章對你有幫助，也歡迎你來追蹤財學爸的FB（連結），當做是給我的鼓勵喔！

那我們一樣不敬禮解散，拜拜～

作者：財學爸-周伯瑋

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：ESG是是環保的最高標準？看到ESG就給他投資下去？丨財學爸