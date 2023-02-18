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抄底看股價淨值還是本益比？ 專家：重要的「時間」而非估值

聯合新聞網／ 方格子
陳正興／攝影
陳正興／攝影

【撰文・FCDO】

在景氣循環股的末期，會伴隨大幅的股價下跌，由於股價的大幅下跌，導致這些股票在本益比或股價淨值比上變得十分便宜。然而，經過多年研究證實及回測，如果在股價大幅下跌時就買入，反而會為投資組合帶來難以想像的災難，本篇文章將說明，為何本益比跟股價淨值比接不適合用來抄底，以及正確的抄底策略將如何實行。

首先，我們相看，如果我們買入過去半年累積報酬在市場後50%的公司，並將他們持有一季的結果

從回測結果可以看出，結果十分慘烈，那我們如果在他下殺時根據他的本益比買進呢?以下結果為加入本益比在後50%之條件

可以看出，用本益比來看下殺中的股票簡直是一場災難。

那股價淨值比的狀況呢？以下結果為加入股價淨值比在後50%之條件

結果雖然有比較改善，但績效劣於大盤許多，那這是不是代表抄底本身就是錯誤呢?其實，這也是錯誤的。要改善抄底策略的關鍵並不是任何一個財務指標，而是時間

就如同時間能沖淡一切傷痛，只要經過夠久的時間，股價便能開始均值回歸，以美股的數據是需要經過3-5年，而台股只需短短一年就能開始均值回歸。

以下結果為過去半年累積報酬在後50%之公司，在1年後組成投資組合，並在1季後再平衡，可以看出其效果遠遠優於加入pb及pe。

另外在這個時候，加入pb也可進一步提升績效

資料來源：

Lee, C. M., & Swaminathan, B. (2000). Price momentum and trading volume. the Journal of Finance, 55(5), 2017-2069.

Verardo, M. (2009). Heterogeneous beliefs and momentum profits. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(4), 795-822.

Han, Y., Huang, D., Huang, D., & Zhou, G. (2022). Expected return, volume, and mispricing. Journal of Financial Economics, 143(3), 1295-1315.

作者：FCDO

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：抄底不該看本益比跟股價淨值比?關於抄底的迷思與真相

抄底 台股 大盤 美股

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