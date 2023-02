抄底看股價淨值還是本益比？ 專家：重要的「時間」而非估值

【撰文・FCDO】

在景氣循環股的末期,會伴隨大幅的股價下跌,由於股價的大幅下跌,導致這些股票在本益比或股價淨值比上變得十分便宜。然而,經過多年研究證實及回測,如果在股價大幅下跌時就買入,反而會為投資組合帶來難以想像的災難,本篇文章將說明,為何本益比跟股價淨值比接不適合用來抄底,以及正確的抄底策略將如何實行。

首先,我們相看,如果我們買入過去半年累積報酬在市場後50%的公司,並將他們持有一季的結果

從回測結果可以看出,結果十分慘烈,那我們如果在他下殺時根據他的本益比買進呢?以下結果為加入本益比在後50%之條件

可以看出,用本益比來看下殺中的股票簡直是一場災難。

那股價淨值比的狀況呢?以下結果為加入股價淨值比在後50%之條件

結果雖然有比較改善,但績效劣於大盤許多,那這是不是代表抄底本身就是錯誤呢?其實,這也是錯誤的。要改善抄底策略的關鍵並不是任何一個財務指標,而是時間。

就如同時間能沖淡一切傷痛,只要經過夠久的時間,股價便能開始均值回歸,以美股的數據是需要經過3-5年,而台股只需短短一年就能開始均值回歸。

以下結果為過去半年累積報酬在後50%之公司,在1年後組成投資組合,並在1季後再平衡,可以看出其效果遠遠優於加入pb及pe。

另外在這個時候,加入pb也可進一步提升績效

