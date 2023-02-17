快訊

自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓　共計影響6萬戶

「管爺」回來了！管中閔批林智堅學倫案：台大是可以隨便指控汙衊嗎

2/17【早晨財經速解讀】Fed放鷹傳升2碼 美股崩跌 00878除息規模破1600億

名字也有0050績效卻更差 他看傻：幹嘛多此一舉？網曝心態

聯合新聞網／ 綜合報導
股票類型相當多，投資人可依照自己的偏好選擇標的。記者曾原信／攝影 曾原信
股票類型相當多，投資人可依照自己的偏好選擇標的。記者曾原信／攝影 曾原信

股票類型相當多，有網友近日發現朋友買進0050「一股只要10多元」，好奇一查發現是0050ETF連動基金，然而該標的有9成為0050，績效卻輸給0050，讓他不解直呼「多此一舉，為何不直接買0050？」其他網友則認為，「不少人覺得股票風險高，所以沒有辦證券戶，想開始買基金基金就只要一台讀卡機」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「朋友的故事 最近好不容易說服朋友開始投資，他說0050好便宜，一股只要10多元 結果他買到的不是股票，而是0050ETF連動基金，看了一下成分，有9成資金是拿去投0050拿去跑績效，還略輸一點點 基金上市的時候是10元，拉到今天是15.03略輸大盤一點點，51.71% v.s 50.3%」。

他好奇問「有誰知道這類基金值不值得長期持有嗎？雖然在我看來是很多此一舉的行為，都90%拿去買0050了，為什麼不直接買0050就好？剩下的10%資金跑出來的績效也沒有影響太多，為什麼會有這種產品的出現啊？」

有網友猜測「因為還是不少人覺得股票=風險高，所以沒有辦證券戶，想開始買基金基金就只要一台讀卡機，就可以在家裡搞定了，另外我猜有人會覺得，這支在空頭時可以持有10%的現金，會比較抗跌吧」。

還有網友留言「因為現在是大etf時代，賺到流湯，我說券商」、「會不會出一檔ETF是結合所有券商的ETF」、「ETF也是基金的一種，只是交易管道是證交所，而一般的基金是由投信商或通路商販賣，風險並不會不同。這是第一點，第二點，投信出一檔基金，標的是另一檔基金，這意味著什麼？你買的基金手一次管理費，投信買的基金也收一次管理費，那你知道為什麼績效會輸了嗎？最可怕的是這兩檔基金的投信還是同一家」。

ETF Dcard 0050元大台灣50

延伸閱讀

持有星宇、長榮航股價走升 張國煒身價衝600億元

6千人年終砸中鋼（2002）拚產業春燕…套40元有救？ 2023年配息及展望

00878、0056今年股息都將提早入帳！ 專家：股利組成也能先知道

一家三口晚餐不到百元！網：深深著迷這家南部超市

相關新聞

名字也有0050績效卻更差 他看傻：幹嘛多此一舉？網曝心態

股票類型相當多，有網友近日發現朋友買進0050「一股只要10多元」，好奇一查發現是0050ETF連動基金，然而該標的有9成為0050，績效卻輸給0050，讓他不解直呼「多此一舉，為何不直接買0050？」其他網友則認為，「不少人覺得股票風險高，所以沒有辦證券戶，想開始買基金基金就只要一台讀卡機」。

星宇航空（2646）一直漲…興櫃股沒限制很讚？ 網曝「缺點」：無情暴跌

星宇航空日前公布1月營收，月增58％、年增近13倍創開航以來新高，此消息帶動星宇航空（2646）股價，14、15日連兩日上漲逾10％，15日盤中超越興櫃掛牌當日25.2的高價，最終以24元作收、漲幅13.15％。PTT網友直呼「興櫃的交易方式完全沒有限制很不錯」，但其他人坦言「爽跌的時候也很無情，而且財報不透明」。

巴菲特的「股神」封號不保？ 專家：跟散戶其實也滿像的

巴菲特去年第3季買進台積電，第4季賣出，這番「隔季沖」的操作，這兩天引起市場大量討論。

靠通膨也能賺錢？專家：債券ETF與股票配置起來

「投資等級債」殖利率重返榮耀，面對10年一遇的債券ETF大行情，該如何布局，而債券到底是什麼？ YouTube頻道《聰明理財大小世》的主持人黃世聰，與財經專家阿格力，教大家債券布局賺錢術，阿格力也提到，債券價格己經偏離歷史的報酬率，今年是買債的好時機，大家可以好好關注。

巴菲特賣台積電非本意？專家分析是「年輕人」決定：他幫徒弟背鍋

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，引發台股重挫。部落客Jet Lee的投資隨筆認為，巴菲特今年滿93歲，買賣台積電可能是交由專業經理人做的決定，直呼「結果他是幫他徒弟背了鍋」。

巴菲特出脫台積電！專家曝「這類股」要漲了 網笑：快買寶島科（5312）

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布，上季大砍台積電ADR持股86%，拖累台積電15日重挫，下跌221.59點。影片創作者「股添樂」直言，見識到90歲的老人憑一己之力擊潰台股多軍，打趣表示「眼鏡股有機會上漲，因為不少人跌破眼鏡了」，網友也起哄「5312寶島科就是眼鏡股，快買」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦