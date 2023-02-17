名字也有0050績效卻更差 他看傻：幹嘛多此一舉？網曝心態

股票類型相當多，有網友近日發現朋友買進0050「一股只要10多元」，好奇一查發現是0050ETF連動基金，然而該標的有9成為0050，績效卻輸給0050，讓他不解直呼「多此一舉，為何不直接買0050？」其他網友則認為，「不少人覺得股票風險高，所以沒有辦證券戶，想開始買基金基金就只要一台讀卡機」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「朋友的故事 最近好不容易說服朋友開始投資，他說0050好便宜，一股只要10多元 結果他買到的不是股票，而是0050ETF連動基金，看了一下成分，有9成資金是拿去投0050拿去跑績效，還略輸一點點 基金上市的時候是10元，拉到今天是15.03略輸大盤一點點，51.71% v.s 50.3%」。

他好奇問「有誰知道這類基金值不值得長期持有嗎？雖然在我看來是很多此一舉的行為，都90%拿去買0050了，為什麼不直接買0050就好？剩下的10%資金跑出來的績效也沒有影響太多，為什麼會有這種產品的出現啊？」

有網友猜測「因為還是不少人覺得股票=風險高，所以沒有辦證券戶，想開始買基金基金就只要一台讀卡機，就可以在家裡搞定了，另外我猜有人會覺得，這支在空頭時可以持有10%的現金，會比較抗跌吧」。

還有網友留言「因為現在是大etf時代，賺到流湯，我說券商」、「會不會出一檔ETF是結合所有券商的ETF」、「ETF也是基金的一種，只是交易管道是證交所，而一般的基金是由投信商或通路商販賣，風險並不會不同。這是第一點，第二點，投信出一檔基金，標的是另一檔基金，這意味著什麼？你買的基金手一次管理費，投信買的基金也收一次管理費，那你知道為什麼績效會輸了嗎？最可怕的是這兩檔基金的投信還是同一家」。