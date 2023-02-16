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巴菲特的「股神」封號不保？ 專家：跟散戶其實也滿像的
巴菲特去年第3季買進台積電，第4季賣出，這番「隔季沖」的操作，這兩天引起市場大量討論。
不過從這張散戶動向就可以很清楚看到，通常台積電下跌會誘使大量散戶勇敢進場，畢竟是「天上掉下來的禮物」；但是台積電一旦反彈了，什麼「護國神山」、「佛系投資」、「一張不賣奇蹟自來」這時候都拋一邊了，入袋為安卡要緊。
對比散戶大量增加的時間點，剛好是去年第3季；而散戶大量減少的時間點，也剛好是從第4季開始。由此我們可以得出一個正向的結論：
咱散戶其實也同樣具備巴菲特的眼光；當然，也可以從另一個角度來解讀．．．
巴菲特跟散戶其實也滿像的。
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