快訊

結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年一定會訪台

地方齊喊代理教師完整聘期要中央補助 教育部回應了

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度手戳食物又放回 竟嗆「林北就這樣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴菲特的「股神」封號不保？ 專家：跟散戶其實也滿像的

聯合新聞網／ 股添樂
股神巴菲特（路透）
股神巴菲特（路透）

巴菲特去年第3季買進台積電，第4季賣出，這番「隔季沖」的操作，這兩天引起市場大量討論。

不過從這張散戶動向就可以很清楚看到，通常台積電下跌會誘使大量散戶勇敢進場，畢竟是「天上掉下來的禮物」；但是台積電一旦反彈了，什麼「護國神山」、「佛系投資」、「一張不賣奇蹟自來」這時候都拋一邊了，入袋為安卡要緊。

對比散戶大量增加的時間點，剛好是去年第3季；而散戶大量減少的時間點，也剛好是從第4季開始。由此我們可以得出一個正向的結論：

咱散戶其實也同樣具備巴菲特的眼光；當然，也可以從另一個角度來解讀．．．

巴菲特跟散戶其實也滿像的

◎內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 巴菲特 ADR

延伸閱讀

00878漲上來了不適合買？ 專家：加上股息像什麼事情都沒發生過

買006208＋定期定額0056？ 老手籲「這樣配」：買後者浪費青春

巴菲特賣台積電非本意？專家分析是「年輕人」決定：他幫徒弟背鍋

巴菲特拋售台積電ADR！ 長期投資人免擔心：市值已超越10兆

相關新聞

星宇航空（2646）一直漲…興櫃股沒限制很讚？ 網曝「缺點」：無情暴跌

星宇航空日前公布1月營收，月增58％、年增近13倍創開航以來新高，此消息帶動星宇航空（2646）股價，14、15日連兩日上漲逾10％，15日盤中超越興櫃掛牌當日25.2的高價，最終以24元作收、漲幅13.15％。PTT網友直呼「興櫃的交易方式完全沒有限制很不錯」，但其他人坦言「爽跌的時候也很無情，而且財報不透明」。

巴菲特的「股神」封號不保？ 專家：跟散戶其實也滿像的

巴菲特去年第3季買進台積電，第4季賣出，這番「隔季沖」的操作，這兩天引起市場大量討論。

靠通膨也能賺錢？專家：債券ETF與股票配置起來

「投資等級債」殖利率重返榮耀，面對10年一遇的債券ETF大行情，該如何布局，而債券到底是什麼？ YouTube頻道《聰明理財大小世》的主持人黃世聰，與財經專家阿格力，教大家債券布局賺錢術，阿格力也提到，債券價格己經偏離歷史的報酬率，今年是買債的好時機，大家可以好好關注。

巴菲特賣台積電非本意？專家分析是「年輕人」決定：他幫徒弟背鍋

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，引發台股重挫。部落客Jet Lee的投資隨筆認為，巴菲特今年滿93歲，買賣台積電可能是交由專業經理人做的決定，直呼「結果他是幫他徒弟背了鍋」。

巴菲特出脫台積電！專家曝「這類股」要漲了 網笑：快買寶島科（5312）

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布，上季大砍台積電ADR持股86%，拖累台積電15日重挫，下跌221.59點。影片創作者「股添樂」直言，見識到90歲的老人憑一己之力擊潰台股多軍，打趣表示「眼鏡股有機會上漲，因為不少人跌破眼鏡了」，網友也起哄「5312寶島科就是眼鏡股，快買」。

台積電可以進場了？投資老手：把握第一季 股價總是走在景氣前

雖然股市在二月初經歷一波反彈，又回到盤整局面。但整體而言，市場從過度悲觀的情緒，轉變成審慎樂觀。近期發布的數據也顯示出市場環境好壞參半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦