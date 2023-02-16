靠通膨也能賺錢？專家：債券ETF與股票配置起來

「投資等級債」殖利率重返榮耀，面對10年一遇的債券ETF大行情，該如何布局，而債券到底是什麼？

YouTube頻道《聰明理財大小世》的主持人黃世聰，與財經專家阿格力，教大家債券布局賺錢術，阿格力也提到，債券價格己經偏離歷史的報酬率，今年是買債的好時機，大家可以好好關注。

以下為影音內容：

在台灣發行的債券ETF，大約目前有70-80檔左右；很多人說今年投資債券或債券ETF可以享受到價差和利差。

債券是什麼？教你挑出絕世好債

其實債券發行的債主有很多，有些是政府去發行，有的則是企業。

過去雖然大家都知道所謂的股債平衡，或者理解現在的債券價格非常低，因為現在債券殖利率高就代表價格是低的，畢竟債發行的票面利率是走一個固定的路線。

企業所發行的就叫「企業債」，銀行發行的就稱「金融債」，發行之後就是跟投資人募資（借錢），比如約定一年5％，那就是固定每年要付給投資人5％的利息。

在過去一年多以來瘋狂升息之下，其實債券的價格一直下降，但不代表債券的價值跟著降低，債券具有到期保本的作用，這也是為什麼現在很多人提倡現在買債券是很好的時間點：

假設債券價格是100元，那每年有5％；但現在債的價格跌到100元以下，若是改天降息回到100元，擁債的時間不但可以領利息，然後又能賺到價差

債券的評級從C、B到A，評等越高風險相對就是比較低，但風險低的利息就比較少。

買債券？買債券ETF？阿格力親授訣竅

其實就兩個選擇：

第一、就是直接買債券本人，因為持有成本最低，不用付一些額外的保管、信託費 第二、就是直接買債券ETF，缺點雖然有額外的費用，不過比較不用怕選到會倒的債主，因為債券ETF裡面的配置動輒10幾甚至上百檔債的來源，所以買到被倒帳的機率比較低，就算被倒帳對於整體債券ETF的資產不會產生太大衝擊。

另外直接買債券的門檻比較高，舉例APPLE的公司債至少是2、30萬為一個單位；但是台股的債券ETF其實幾萬塊就可以買到，相對參與比較容易。

在投資上追求風險盡可能降低，比追求持有成本降到最低還要重要。

不敢說今年買債一定會漲，但債是一個長期抗戰與長期投資，假設現在不漲也還有4-5％的殖利率，但是當未來如果降息，導致債券價格的上漲就又賺到了資本利得。

算是很千載難逢的機會，因為過去大家對於債的印象只有穩定而已，因為這兩年市場上各種經濟的異相都出現，現在反而是投資債券的一個好的時間點。

股債要如何配置？

過去台股畢竟漲得不錯，所以不太會去想債券的事情，但去年指數下殺那麼重，其實就是基期的問題，今年坦白說基期還是在相對高的水位。

所以在債券的配置上，也是很值得投資人去學習的一點。

至於如何配置就跟年紀有很大的關係，通常年紀越大風險承擔就越小，50歲左右可能就一半股票一半債券，年輕一點30幾歲要衝一點，但債的配置拉到20-30％也是可以考慮的。

因為股債平衡，其實在很多經濟的危機之下，會比完全持有股票的報酬好（疫情這幾年真的是例外）。

台灣太多數的投資人其實都沒有做到股債平衡，年紀稍大的投資人可以多看看台灣發行的公司債或是債券ETF，都是很值得留意跟未來列為布局方向之一的參考。

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