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台積電可以進場了？投資老手：把握第一季 股價總是走在景氣前

商業周刊／ 撰文者：老馬
圖為台積電新竹科學園區。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
圖為台積電新竹科學園區。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

摘要

1.半導體在2023年第一季消化完庫存後，產業前景將在第二季變得明朗。股價是先行指標，有可能提前反應，出現漲勢。

2.國內房市已經明顯降溫，預期價位逐漸下跌，利率水準也趨近高峰。因此游離資金將會重返債市與股市。

3.投資市場雖不如2022年興盛，但正在回歸基本盤。不應持有過多現金。佈局黃金、債市、外幣、高現金殖利率股票都有機會獲利。

雖然股市在二月初經歷一波反彈，又回到盤整局面。但整體而言，市場從過度悲觀的情緒，轉變成審慎樂觀。近期發布的數據也顯示出市場環境好壞參半，通膨下降、經濟增長仍是主軸，但判斷企業是否獲利，則仍涉及個別產業及公司表現。在2022年被低估賣超的高科技股，近期又展現出活力。

其實半導體的景氣本來就不會像投資人認為的如此不堪，高階與低階晶片的市場本來就有所區別。另外，廠商從2022年初的過度樂觀，轉為過度悲觀，都是造成庫存去化問題的因素。預料在2023年第一季消化完畢後，第二季的產業前景就會明朗。股價是先行指標，所以有可能提前反應。

國內房市已經明顯降溫，預期價位逐漸下跌，利率水準也趨近高峰。因此游離資金將會重返債市與股市。

隨著民間消費活動力道慢慢恢復，整體經濟復甦速度將放緩，因此將更嚴格要求股票的本益比，但股票、ETF仍是極佳的投資選項。

只要有波動，市場就有活力。雖然現在投資市場的活力不如2022年興盛，但仍慢慢的回歸基本盤，所以持有太多現金是不智之舉。用於佈局黃金、債市、外幣、高現金殖利率股票等，都有機會獲得更好的報酬率。

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