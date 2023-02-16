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星宇航空（2646）一直漲…興櫃股沒限制很讚？ 網曝「缺點」：無情暴跌

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空董事長張國煒。聯合報系資料照／記者盧逸峰攝影
星宇航空董事長張國煒。聯合報系資料照／記者盧逸峰攝影

星宇航空日前公布1月營收，月增58％、年增近13倍創開航以來新高，此消息帶動星宇航空（2646）股價，14、15日連兩日上漲逾10％，15日盤中超越興櫃掛牌當日25.2的高價，最終以24元作收、漲幅13.15％。PTT網友直呼「興櫃的交易方式完全沒有限制很不錯」，但其他人坦言「爽跌的時候也很無情，而且財報不透明」。

興櫃股票意指未上市櫃的股票在興櫃市場交易平台進行交易，依法規定，任何股票上櫃前都需登錄為興櫃股票，並掛牌交易至少六個月以上，興櫃股票未限制公司規模、資金大小、設立年限、獲利能力，只要有兩家以上的券商輔導推薦，就能到興櫃市場交易。

近日興櫃股票星宇航空（2646）大漲引發熱議，PTT網友詢問，「這幾天k董（星宇航空董事長張國煒）的股票轟轟烈烈，本韭也稍微關注起來，就覺得其實興櫃的交易方式也很不錯吧？想漲就漲，想零股就零股，向上向下噴起來也豪不留情的，完全沒有限制看起來真舒服，體感也很接近美股，這樣的交易真的不適合上市櫃嗎？為啥就上市櫃的交易措施一堆規定？」

其他網友則留言「價差滿大，券商賺爽爽」、「光交易不透明就不行了吧...10塊股票我掛11塊憑啥沒成交」、「沒看過去年2月的台睿嗎？直接殺到熔斷，有夠慘的」、「興櫃就賺的時候爽跌的時候也很無情，而且財報不透明」、「10塊股票 我掛11、別人掛10.5，為什麼是賣他不是賣我？還有跌了一天，被1股拉到漲停價，能接受？」、「想想去年的台睿，當天直接從8X殺到3X，有夠慘的」。

還有網友留言「可以玩美股啊，瘋起來跟興櫃一樣」、「想體驗直接下市變壁紙多玩興櫃就對了」、「興櫃股，見好就收，不要太貪心，會很慘的」、「瘋起來一天噴爛或跌爛」、「台灣巨嬰太多，政府怕被罵」、「會有人一天賠到跳樓」、「掛買單比賣價高還不一定能買到」、「量小的股就不太好賣耶，今天體會過」。

PTT 券商 興櫃 星宇航空

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