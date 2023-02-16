巴菲特賣台積電非本意？專家分析是「年輕人」決定：他幫徒弟背鍋

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，引發台股重挫。部落客Jet Lee的投資隨筆認為，巴菲特今年滿93歲，買賣台積電可能是交由專業經理人做的決定，直呼「結果他是幫他徒弟背了鍋」。

臉書粉專「Jet Lee的投資隨筆」表示，「巴菲特今年要滿93歲了，所以把波克夏交棒給『年輕人』也是十分符合股東權益的合理決定。投資人應該要早一點習慣波克夏的投資風格轉變，就算是徒弟也會是另外一個獨立思考決策的個體，千萬別以為會是巴菲特克隆體」。

Jet Lee的投資隨筆指出，「這就是主動投資所要承擔的風險之一，『經營者變動』，就算投資的是偉大如波克夏，一樣避不開。別看著巴菲特過去幾十年的豐功偉業，就認為可以靠波克夏累積財富，因為有很大機率你要退休的時候，巴菲特已經去見上帝了」。

Jet Lee的投資隨筆也補充表示，現在恐怕有人說「巴菲特雖然講長期投資，但該停損的時候也不會手軟的！」想不到結果他是幫他徒弟背了鍋。波克夏公司這波操作，不只散戶，連一堆網紅都翻車了。

他也說，去年底一堆人說巴菲特真是有遠見，賣比亞迪轉向台積電，很懂得順應地緣政治及美國國家政策。結果13F報告一出來，根本上一季就拋售很多。原來波克夏現在的「長期投資」，是用季為單位。

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