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巴菲特出脫台積電！專家曝「這類股」要漲了 網笑：快買寶島科（5312）

聯合新聞網／ 綜合報導
巴菲特大買台積電ADR，締造去年第3季13F申報的最大驚奇，如今又公告幾乎出脫台積電持股，再創第4季13F申報的又一驚奇。圖／美聯社
巴菲特大買台積電ADR，締造去年第3季13F申報的最大驚奇，如今又公告幾乎出脫台積電持股，再創第4季13F申報的又一驚奇。圖／美聯社

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布，上季大砍台積電ADR持股86%，拖累台積電15日重挫，下跌221.59點。影片創作者「股添樂」直言，見識到90歲的老人憑一己之力擊潰台股多軍，打趣表示「眼鏡股有機會上漲，因為不少人跌破眼鏡了」，網友也起哄「5312寶島科就是眼鏡股，快買」。

台積電（2330）15日受到波克夏13F報告出爐的衝擊，台積電ADR盤後大跌，引發今日股價走低，也同步拉低台股收盤下跌221.59點，收盤指數15,432.89點，成交量2,216.67億元。

股添樂在臉書粉專表示，「台積電ADR14日夜盤後由紅翻黑，跌了5%。原因是巴菲特第四季賣出台積電86%持股部位。想不到巴菲特去年第3季買進台積電，第4季就賣出台積電，這番『隔季沖』的操作，周期也只比菜市場大媽久了一些，倒是咱台灣股民有耐心多了」。

股添樂指出，「台股15日下跌220點，單一檔台積電就貢獻了160點。這讓我們見識到一個90歲的老人，是如何憑一己之力擊潰台股多軍，留下『巴菲特缺口』，我預估今日眼鏡股有機會上漲，怎麼說呢？因為不少人跌破眼鏡了」。

其他網友則留言「5312寶島科就是眼鏡股，快買」、「想當初一堆人說巴菲特投資台積電是長期持有」、「好扯，巴爺爺也愛沖啊」、「巴爺爺，長期持有，永續投資，如此一季賺價差，讓我懷疑他是老人癡呆症嗎？」

不少網友懷疑此操作不是巴菲特個人所為，留言「覺得要說波克夏，不要說是他個人自己的進出……不過這樣看來，這筆操作應該是『停損』居多，什麼原因，比較讓人在意」、「這次巴爺爺的操作反而不像他過去的習慣，個人猜測是代表美國政府歡迎台積電到美設廠的動作，剪綵完了本來就該收一收」。

◎臉書貼文已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

巴菲特 台股 波克夏 2330台積電 眼鏡股 ADR 13F

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