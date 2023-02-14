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口罩鬆綁！恆大（1325）股價翻十倍又跌回原樣 網笑：下次疫情就解套

聯合新聞網／ 綜合報導
口罩令將於2/20鬆綁。本報資料照片
口罩令將於2/20鬆綁。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心宣布本月20日起鬆綁口罩禁令，除醫療院所及公共運輸外，其他場所均可不戴口罩。自疫情影響以來，「口罩股」的股價波動相當大，影片創作者「股添樂」指出，指標股恆大(1325)股價從20塊攀升到200塊，幾年後又跌回20塊，好像什麼事都沒發生過，只差股票換了主人。

中央流行疫情指揮中心日前表示，經考量國內疫情逐漸平穩，醫療量能充足，且已進行跨部會溝通研議，經綜合評估後，如疫情持續穩定可控，自2月20日起，除醫療院所及公共運輸外，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

投資達人「股添樂」在臉書粉專發文表示，「新聞提到，接下來口罩可能進一步放寬限制，我就好奇好長一段時間裡，被股民忽略的口罩股現在過得如何了？

看了下當時的指標股恆大(1325)，從20塊一度攀上顛峰200塊，隨後幾年又從200塊跌回20塊，好像什麼事都沒發生過一樣。恆大還是那個恆大，股價一樣20塊，唯一不同的是，不少股票已經換了主人」。

其他網友留言「撐到下次疫情就會解套了」、「散戶人數變多了，這是明顯不同的地方」、「散戶每年可以領到口罩當紀念品，棒棒」、「前年衝到230的航運，在除息1-2次後應該也會是這畫面」、「這韭菜田長的好高」、「人多的地方不要去」。

◎臉書貼文已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

口罩 疫情 韭菜

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