快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

中重症+106例、54死！10個月大男嬰未接種疫苗 染疫五天亡

BA.2.75持續為國內主流株！驗出第二例XBB.1.5 皆加拿大入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ChatGPT究竟是什麼能吃嗎？ 專家：台積電會是直接受惠的公司

聯合新聞網／ 方格子
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起市場熱潮。（路透）
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起市場熱潮。（路透）

【撰文・財學爸-周伯瑋】

從2022年年底就紅到現在的ChatGPT，它到底是什麼東西？又在夯什麼呢？就讓我娓娓道來！

ChatGPT是什麼？

ChatGPT 是 OpenAI 訓練的一個大型語言模型。OpenAI 是一家人工智慧研究和開發公司，成立於 2015 年，位於美國加利福尼亞州。它的目標是研究和開發人工智慧技術，以幫助人類解決最重要的問題。OpenAI 由一群投資者共同投資，其中包括 Elon Musk、Sam Altman 和 Reid Hoffman 等知名人士。

為什麼叫做ChatGPT？

ChatGPT是OpenAI命名的，是「Chat」和「GPT」的組合。「Chat」指的是這個模型被訓練用來進行對話，「GPT」代表生成預測模型（Generative Pretrained Transformer），是一種自然語言處理技術。

ChatGPT特色

它是一個被訓練的語言模型，可以根據使用者的輸入，快速生成相應的文字輸出，提高生產力並節省時間。ChatGPT應用領域包括：

聊天機器人：可以通過自然語言對話來回答使用者的問題。

文本生成：可以利用訓練過的模型生成各種類型的文本，如新聞標題、短文、對話等。

自然語言處理：可以用於文本分類、情感分析、命名實體識別等自然語言處理任務。

關鍵字提取：可以利用訓練過的模型自動提取文本中的關鍵字。

機器翻譯：可以利用訓練過的模型實現語言之間的翻譯。

ChatGPT的爭議？

ChatGPT 目前仍存在一些挑戰和限制，其中包括：

語言偏差：ChatGPT 是基於大量文本資料訓練的，因此它可能存在語言偏見和歧視現象。

語法錯誤：ChatGPT 在生成文本時可能存在語法錯誤或語言不通順等問題。

不適用於所有領域：ChatGPT 是一種通用語言模型，因此它可能不適用於所有領域。

隱私和安全問題：使用 ChatGPT 可能存在隱私和安全問題，因為它可以處理和生成大量敏感性資料。

缺乏透明度：ChatGPT 的決策過程不夠透明，因此它可能存在預測不準確的情況。

容易被濫用：例如用於生成假新聞或網絡騙局。

ChatGPT以及AI對人類的重要性？

ChatGPT它的重要性在於它是一種有助於人們更快更方便地獲取資訊的技術，這可以提高生產力和效率。

AI 的未來充滿了無限的可能性，有很多領域可以用 AI 改善生活。現在的 AI 技術可以用來解決許多難題，例如自然語言處理、電腦視覺、機器人技術等。在未來，預計 AI 可以更普遍地應用於商業、醫療、教育等多個領域，幫助人們提高生產力和生活品質。然而，同時也有一些擔憂，如 AI 可能帶來的就業問題，因此需要考慮到 AI 的發展和控制的問題。

ChatGPT會不會偷走人類的工作？

ChatGPT 和其他 AI 技術本質上不會偷走人類的工作，它們更像是工具，可以幫助人們更快、更準確地完成任務。然而，隨著 AI 技術的發展，一些以前需要人類完成的任務可能會被自動化，導致一些工作職位的消失。

因此，重要的是要考慮如何在人類與 AI 的協作下，創造更多新的工作機會，讓人們能夠更好地利用 AI 的優勢，實現生產力的提高和生活品質的提升。

ChatGPT的未來？

OpenAI一直在不斷地開發和改進ChatGPT，以提高其準確性和功能性。未來，ChatGPT有可能在更多的領域中應用，並在人工智慧和自然語言處理方面取得更多的進展。然而，具體的未來發展取決於OpenAI和其他公司對人工智慧技術的研究和投資。

好了！現在財學爸要向各位讀者坦承一件事！就是以上的所有文字內容，都是我用ChatGPT生產出來的！

財學爸的唯一功能，就只有問ChatGPT問題，以及安排文章順序而已！

這樣各位是否有感受到ChatGPT的強大了呢？也難怪在2023年開始沒多久，紐約市教育局就規定紐約市的公立學校開始禁用ChatGPT，法國巴黎政治學院也禁用！因為用ChatGPT來寫作業和論文真的是太方便了不是嗎？

還沒玩過ChatGPT的觀眾們，可以趕快去玩玩看喔！

講完了ChatGPT，一定也會看看與之相關的產業機會囉！

ChatGPT是一種AI人工智慧的應用，所以放大來看，AI在未來的應用，勢必比聊天機器人與文本生成更加多元！包含智能家電、自動車、AI看病、AI法官、運動裁判、AI面試徵才等等，可以說所有的領域未來都會有AI的影子！

舉幾個例子來說，中租控股很早就採用AI面試來招募MA！鴻海在2022年便與工研院及台醫光電搶攻智慧醫療，打造「遠距照護即時監測整合平台」。

另外，看起來與AI沒有什麼直接關係的麥當勞，在2020年就已經斥資3億美元收購了人工智能公司特拉維夫(Tel Aviv)，利用AI提供客戶客製化的體驗了！

相信大家都知道，要打造AI世界，高科技絕對是不可或缺的！而最直接受惠的廠商，幫大家整理出來不外乎是以下三種類型的公司：

1 擁有最多客戶資料庫的科技巨頭：比如Google、FB、APPLE等，這些擁有龐大客戶資料庫，並能以尖端的軟體技術及演算法，讓AI更貼近人類的生活。

2 研發高速且海量運算晶片的IC設計廠商：比如nvidia、AMD、INTEL等晶片設計龍頭，他們所研發的晶片才可以做出最高效的運算，讓大數據運算發展的AI才得以實現。

3 高效晶片的晶圓代工廠商：包含護國神山台積電、INTEL、以及三星囉。

財學爸傾向認為，AI在未來會逐漸普及，在ChatGPT之前，也有像是Midjourney、Dream這樣的AI繪圖軟體問市，並且也造成不小的風潮，當然也產生了很多道德人權上的問題！不過就像孫中山先生說過的，要有建設，總是會先有破壞，我會認為，AI目前就處於這樣的一個階段當中囉。

作者：財學爸-周伯瑋

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：ChatGPT究竟是什麼？可以吃嗎？丨財學爸

ChatGPT AI 聊天機器人 晶片 2330台積電 三星 Intel AMD Google

延伸閱讀

00878除息可參加嗎？ 他「三方法」判斷：良性看待00900的表現

2千萬退休金恐都不夠用？ 專家：1000萬靠股市投資或許能工作自由

00878將一直在10幾元徘徊？專家曝1關鍵：有些ETF先天不會漲

00878、0056今年股息都將提早入帳！ 專家：股利組成也能先知道

相關新聞

ChatGPT究竟是什麼能吃嗎？ 專家：台積電會是直接受惠的公司

從2022年年底就紅到現在的ChatGPT，它到底是什麼東西？又在夯什麼呢？就讓我娓娓道來！

「還沒擺脫2022年的各種利空！」 但外資已回頭…大舉提款發生率低

2023 年雖然還未擺脫 2022 年各種利空，但隨著外資在開工日創下歷史買超紀錄 722.56 億，爆買台股超過 2,000 億，而且今年因為長假還只有 13 個交易日，顯得這波資金行情更是熱絡得特別。

2千萬退休金恐都不夠用？ 專家：1000萬靠股市投資或許能工作自由

20年與40年後的1000萬元，在考慮3%通膨後的實質購買力只有現在的550萬與300萬，根本就不夠用。若計算3%通膨後，實際需要的退休金金額會是1800萬與3300萬，遠遠大於許多人的1000萬目標金額。

台積電（2330）該賣了？他問下一步走勢 網曝6字操作守則

台股9日終場以15,598.71點作收，下跌19.46點，成交量為2,104.8億元。台積電（2330）收平盤540元。有網友好奇問「台積電要先賣了嗎？下一步會補跌還是會補漲到650？」PTT則建議「跌加碼，漲看戲」，也有人無奈嘆「忙整天結果收平盤」。

傻傻跟著有錢人進出場「意外賺上百萬」 股市小白驚呆

「錢滾錢」是累積財富的最快方法，但條件對於小資族來說不容易，一名股市小白在「富親戚」指導下投資股票，進出場都依賴對方通知，僅僅一年時間...

預測2023第一季谷底、第二季回升 投資大咖：10檔低本益比好股請留意

在投資領域，唯一不變的就是變數永遠都存在。像是美國股市一下因非農就業人口數據過高、一下又因聯準會（Fed）主席鮑爾的言論偏鴿而上下起伏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦