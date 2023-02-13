ChatGPT究竟是什麼能吃嗎？ 專家：台積電會是直接受惠的公司

【撰文・財學爸-周伯瑋】

從2022年年底就紅到現在的ChatGPT，它到底是什麼東西？又在夯什麼呢？就讓我娓娓道來！

ChatGPT是什麼？

ChatGPT 是 OpenAI 訓練的一個大型語言模型。OpenAI 是一家人工智慧研究和開發公司，成立於 2015 年，位於美國加利福尼亞州。它的目標是研究和開發人工智慧技術，以幫助人類解決最重要的問題。OpenAI 由一群投資者共同投資，其中包括 Elon Musk、Sam Altman 和 Reid Hoffman 等知名人士。

為什麼叫做ChatGPT？

ChatGPT是OpenAI命名的，是「Chat」和「GPT」的組合。「Chat」指的是這個模型被訓練用來進行對話，「GPT」代表生成預測模型（Generative Pretrained Transformer），是一種自然語言處理技術。

ChatGPT特色

它是一個被訓練的語言模型，可以根據使用者的輸入，快速生成相應的文字輸出，提高生產力並節省時間。ChatGPT應用領域包括：

聊天機器人：可以通過自然語言對話來回答使用者的問題。

文本生成：可以利用訓練過的模型生成各種類型的文本，如新聞標題、短文、對話等。

自然語言處理：可以用於文本分類、情感分析、命名實體識別等自然語言處理任務。

關鍵字提取：可以利用訓練過的模型自動提取文本中的關鍵字。

機器翻譯：可以利用訓練過的模型實現語言之間的翻譯。

ChatGPT的爭議？

ChatGPT 目前仍存在一些挑戰和限制，其中包括：

語言偏差：ChatGPT 是基於大量文本資料訓練的，因此它可能存在語言偏見和歧視現象。

語法錯誤：ChatGPT 在生成文本時可能存在語法錯誤或語言不通順等問題。

不適用於所有領域：ChatGPT 是一種通用語言模型，因此它可能不適用於所有領域。

隱私和安全問題：使用 ChatGPT 可能存在隱私和安全問題，因為它可以處理和生成大量敏感性資料。

缺乏透明度：ChatGPT 的決策過程不夠透明，因此它可能存在預測不準確的情況。

容易被濫用：例如用於生成假新聞或網絡騙局。

ChatGPT以及AI對人類的重要性？

ChatGPT它的重要性在於它是一種有助於人們更快更方便地獲取資訊的技術，這可以提高生產力和效率。

AI 的未來充滿了無限的可能性，有很多領域可以用 AI 改善生活。現在的 AI 技術可以用來解決許多難題，例如自然語言處理、電腦視覺、機器人技術等。在未來，預計 AI 可以更普遍地應用於商業、醫療、教育等多個領域，幫助人們提高生產力和生活品質。然而，同時也有一些擔憂，如 AI 可能帶來的就業問題，因此需要考慮到 AI 的發展和控制的問題。

ChatGPT會不會偷走人類的工作？

ChatGPT 和其他 AI 技術本質上不會偷走人類的工作，它們更像是工具，可以幫助人們更快、更準確地完成任務。然而，隨著 AI 技術的發展，一些以前需要人類完成的任務可能會被自動化，導致一些工作職位的消失。

因此，重要的是要考慮如何在人類與 AI 的協作下，創造更多新的工作機會，讓人們能夠更好地利用 AI 的優勢，實現生產力的提高和生活品質的提升。

ChatGPT的未來？

OpenAI一直在不斷地開發和改進ChatGPT，以提高其準確性和功能性。未來，ChatGPT有可能在更多的領域中應用，並在人工智慧和自然語言處理方面取得更多的進展。然而，具體的未來發展取決於OpenAI和其他公司對人工智慧技術的研究和投資。

好了！現在財學爸要向各位讀者坦承一件事！就是以上的所有文字內容，都是我用ChatGPT生產出來的！

財學爸的唯一功能，就只有問ChatGPT問題，以及安排文章順序而已！

這樣各位是否有感受到ChatGPT的強大了呢？也難怪在2023年開始沒多久，紐約市教育局就規定紐約市的公立學校開始禁用ChatGPT，法國巴黎政治學院也禁用！因為用ChatGPT來寫作業和論文真的是太方便了不是嗎？

還沒玩過ChatGPT的觀眾們，可以趕快去玩玩看喔！

講完了ChatGPT，一定也會看看與之相關的產業機會囉！

ChatGPT是一種AI人工智慧的應用，所以放大來看，AI在未來的應用，勢必比聊天機器人與文本生成更加多元！包含智能家電、自動車、AI看病、AI法官、運動裁判、AI面試徵才等等，可以說所有的領域未來都會有AI的影子！

舉幾個例子來說，中租控股很早就採用AI面試來招募MA！鴻海在2022年便與工研院及台醫光電搶攻智慧醫療，打造「遠距照護即時監測整合平台」。

另外，看起來與AI沒有什麼直接關係的麥當勞，在2020年就已經斥資3億美元收購了人工智能公司特拉維夫(Tel Aviv)，利用AI提供客戶客製化的體驗了！

相信大家都知道，要打造AI世界，高科技絕對是不可或缺的！而最直接受惠的廠商，幫大家整理出來不外乎是以下三種類型的公司：

1 擁有最多客戶資料庫的科技巨頭：比如Google、FB、APPLE等，這些擁有龐大客戶資料庫，並能以尖端的軟體技術及演算法，讓AI更貼近人類的生活。

2 研發高速且海量運算晶片的IC設計廠商：比如nvidia、AMD、INTEL等晶片設計龍頭，他們所研發的晶片才可以做出最高效的運算，讓大數據運算發展的AI才得以實現。

3 高效晶片的晶圓代工廠商：包含護國神山台積電、INTEL、以及三星囉。

財學爸傾向認為，AI在未來會逐漸普及，在ChatGPT之前，也有像是Midjourney、Dream這樣的AI繪圖軟體問市，並且也造成不小的風潮，當然也產生了很多道德人權上的問題！不過就像孫中山先生說過的，要有建設，總是會先有破壞，我會認為，AI目前就處於這樣的一個階段當中囉。

作者：財學爸-周伯瑋

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：ChatGPT究竟是什麼？可以吃嗎？丨財學爸