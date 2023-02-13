2千萬退休金恐都不夠用？ 專家：1000萬靠股市投資或許能工作自由

前幾天在今周刊看到一篇文章，內容簡單擷取如下：

『一位朋友在56歲時決定離開已經工作了20幾年的公司，提早退休，當時她準備了大約總值將近2千萬元的現金＋黃金＋股票部位，租屋在台北市區，每月房租＋水電費大約是33,000元，還有高齡80幾歲的母親要奉養。

她原本認為自己準備的退休金應該足夠，但隨著退休後沒有其他收入入帳，完全只能靠股票收益，偏偏今年股票又逢空頭年，加上通膨高漲，物價飆，母親的奉養費＋一位外籍看護的費用，讓她覺得應該要開始縮衣節食，否則現金很快會在不知不覺中花掉大部分。

我這位朋友，尚有一位高齡母親需要照顧，因為沒有住在一起，所以必須再多聘請一位外籍看護日日照護母親，加上自己是租屋在外，台北市中心的小套房一個月房租就要3萬元，加上水電等費用，起碼每月也要33,000元，這兩筆費用我估計差不多就要將近10萬元，所以不包含自己的生活費用，單是這兩筆一年就要花掉120萬元，就算準備2千萬元，差不多16年也花光了。難怪朋友現在會開始擔心手上的資金可能不夠使用。』

我很常聽到有人把退休金目標設定為1000萬，算法很簡單，預設每個月生活費3萬元，一年費用36萬，1000萬可以使用27.78年，如果是65歲退休，這筆錢可以用到超過92歲，比平均餘命還要高了，應該很足夠。

我知道對不少人來說，1000萬已經是個感覺遙不可及的目標，年輕人每個月的收入比較低，每個月能存下的錢可能不到1萬塊，1000萬就需要他存83年，即使未來的收入增加，平均每個月可以存到2萬塊，要存到1000也需要40年以上。

40歲以上還沒開始存退休金的人也覺得很困難，雖然收入比年輕人高，但是家庭、小孩、甚至父母的花費，反而讓中年人更存不到錢，距離退休年齡只剩20～25年，等於平均每個月要存下3萬多塊才能達標，難度也是不小。

更何況，以上計算都沒有考慮通貨膨脹的影響，未來的東西只會越來越貴，20年與40年後的1000萬元，在考慮3%通膨後的實質購買力只有現在的550萬與300萬，根本就不夠用。若計算3%通膨後，實際需要的退休金金額會是1800萬與3300萬，遠遠大於許多人的1000萬目標金額。

我們看到這篇文章的例子，大家在抓退休金需求的時候，通常都只會抓自己或夫妻兩人的基本生活費，也就是還活得下去的保守金額，很少考慮到意外、疾病、照顧父母、小孩需求等等因素。

很多人可能會估算自己可能有長照需求，去投保長照險，卻很少人會考慮到父母的長照需求，而為他們投保，譬如故事中的母親奉養費與看護費用就高達7萬元。我知道這很難，因為父母的年紀要投保長照險，費用已相當高，但在規劃退休金需求時，我們應該要把這些可能發生的需求考慮在內。

1000萬退休金到底夠不夠？

我認為若是在20年後才要退休，1000萬的退休金絕對不夠，而且即使是2000萬的退休金也可能不夠，除非你打算要過很簡約的退休生活，加上勞保年金與退休金，或許可以應付需求。

對於有些年紀不到45歲，資產累積到一千多萬就決定退休的人，我認為未來的風險極大。靠這1000多萬本金帶來的被動收入過生活的人，或許目前的生活還過得去，但在未來很可能會遇上更多生活上的挑戰，而這本金可能還無法隨著通貨膨脹繼續成長，導致被動收入的消費力越來越低。

我認為比較可行的方式，是用這1000多萬當本金，繼續在股市裡累積資產，將獲得的股利繼續滾存進去，取得複利報酬，或許可以不用再繼續投入工作收入了。而平常的生活費還是需要靠工作、接案、經營自媒體或其他方式取得，你可以獲得選擇工作的自由，但離真正可靠的財務自由還有一段路要走。

◎內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此。