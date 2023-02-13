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「還沒擺脫2022年的各種利空！」 但外資已回頭…大舉提款發生率低

聯合新聞網／ 玩股網
報系資料照／記者余承翰攝影
報系資料照／記者余承翰攝影

【撰文・玩股特派員】

2023 年雖然還未擺脫 2022 年各種利空，但隨著外資在開工日創下歷史買超紀錄 722.56 億，爆買台股超過 2,000 億，而且今年因為長假還只有 13 個交易日，顯得這波資金行情更是熱絡得特別。

央行公佈 1 月外匯存底 為 5,571 億美元，連四升並續創歷史新高，單月增加 22 億美元。外資持有國內股票及債券按市價計算，加上新台幣存款餘額共 5,517 億美元，約當外匯存底 99%，等於是熱錢幾乎全都湧進股市，怎麼可能不漲。

熱錢湧入當然不是壞事，但也不足以讓人完全放心。一來是這波台幣也隨之推升，就不利於電子出口，尤其是當前還在庫存調整階段。

再來雖然電子股回暖大漲，但國際半導體協會指出，總體經濟條件充滿挑戰，2023年半導體矽晶圓出貨面積成長恐將放緩，較前一年略減0.6%。產業前景不佳，這波上漲就比較偏向短期反彈。

從技術線型來看，指數在一月大漲 1,127 點後也進入頸線壓力區，難免需要震盪整理，發揮空間有限。

但往好處想，既然外資回頭，大型股就會進入比較穩定的狀態，也比較不會發生去年被外資大舉提款的現象。少了這層顧忌，內資投信也比較能集中建倉，拼第一季的績效。過完年也進入二月，進入三月季底作帳的準備期。想當然爾，一定是從年前就開始買進，季底收成。

玩股網專欄作家股期雙分析師張銘忠指出，這時候就是以「投本比」籌碼指標篩選股票的好時機，甚至能從布局個股回推可能的題材。

投本比，就是投信買賣超個股張數佔個股發行張數的比例，公式為「投信買賣超張數/股票發行總張數」，相對於法人買賣超張數資料，更清楚籌碼在一段期限內的集中狀況，適合找尋資金快速集中的標的，尤其是投信偏好的中小型股作帳行情。

再對照投本比資料，會發現佈局半導體產業，還有電源管理大廠康舒、電源管理 IC 力智、茂達也在列，題材從車用到遊戲機都有發揮空間。張銘忠分享，若要用投本比分析趨勢，統計上投本比 「5 日內> 0.7」、「10 日內>1」，就表示有方向性的佈局。

從年後的資金佈局方向，去推測未來有潛力的題材，不失為一個方向。但操作的鐵律是：用什麼方法進場，就用甚麼方法出場。當條件被改變，就是要出場。當籌碼資金開始離場撤退，或是投信行情接近尾聲，就得要跟隨籌碼面的條件離場。

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外資 投信 半導體 台股 法人

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