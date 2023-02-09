傻傻跟著有錢人進出場「意外賺上百萬」 股市小白驚呆

「錢滾錢」是累積財富的最快方法，但條件對於小資族來說不容易，一名股市小白在「富親戚」指導下首次投資股票，進出場都依賴對方通知，僅僅一年時間就賺破百萬元，讓他驚呆「有錢人真的躺著賺」。

該股友於Dcard理財版發文表示，去年（2022）親戚到家中做客，忘了準備紅包感到不好意思，順勢就問他有沒有玩股票，可以幫忙賺錢當做紅包，「我完全不懂股票，但很想賺錢，所以親戚叫我開戶我就去開戶，叫我怎麼買我就買，怎麼賣我就賣」，並分享帳單畫面，可見已實現投資損益有133萬元、報酬率9.58%，他吃驚「去年就莫名其妙賺了這麼多」。

首投族跟著「富親戚」操作股票，一年已實現投資損益有133萬元、報酬率9.58%。圖／截自Dcard

親戚為何方神聖？股友坦言，是個有錢人，也是某間公司的高層，並非投資理財專家，數學能力可能比他還差，買賣股票單純依靠「有錢人間的情報交換」。這筆錢對親戚來說，可能微不足道，但對股友來說是一筆大錢，不禁感慨「難怪台灣貧富差距越拉越大，有錢人賺錢真的太簡單了」。

其他網友也認同，「我們這種連最基本都沒有的躺平最快」、「我爸現在42歲已經退休，用本金投資賺股息股利，不像我一個月5萬累的跟狗一樣」，但有人警告「內線交易犯法喔！」、「聽別人買股票最後都沒有好下場」，卻也有人緩頰「正常啦！職位越高得到的消息就越準確」。

另外，對帳單上的「已出帳投資總額」破千萬元意外引起不少人質疑「本金水位高」直批是有錢人的炫耀文，不過，老手們解釋「那個是來回交易的金額」、「他只是頻繁交易，跟多金沒什麼毛關係」，甚至推測原PO「能夠玩到上千萬，代表每一次交易都是幾十萬幾百萬在進出」。